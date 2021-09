Aumenta la violencia por la tierra y responsabilizan al Gobierno





22/09/2021 - 07:43:16

El Deber.- Como una bomba de tiempo. Así definen la pelea por la propiedad de la tierra, que en los últimos meses ha cobrado más fuerza y se ha vuelto más virulenta en Santa Cruz. Gonzalo Colque, exdirector nacional de la Fundación Tierra, explicó que el presente escenario que se vive en Santa Cruz era algo que se venía alertando desde hace meses, pero las autoridades del área no hicieron nada al respecto. Colque precisó que la tensión por la tenencia de la tierra la genera el propio Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), al permitir a diferentes comunidades de campesinos el asentamiento en tierras, primero fiscales y luego en proceso de saneamiento. Para el especialista, estos asentamientos al margen de la ley no hacen otra cosa que provocar enfrentamientos entre los que dicen ser los propietarios y los que muestran papeles del INRA, una situación que se potencia debido a que las autoridades gubernamentales dejaron de estar presentes en las tierras fiscales y en las que están en proceso de saneamiento. Esta situación ha dejado un espacio donde cada sector interpreta la ley a su manera generando incertidumbre y actos de violencia. Así, no es una casualidad que en San Ignacio de Velasco haya una disputa de tierras entre los chiquitanos de Ebenezer y los interculturales de Jerusalén 3 en donde hay un problema de sobreposición. El conflicto ya ocasionó la muerte de Lino Peña (78), integrante de Ebenezer. Otro acto de violencia se dio en la población de Yotaú (Guarayos), donde el pasado fin de semana un contingente de policías fue emboscado y baleado por un grupo de interculturales cuando retornaba hacia Ascensión, luego de participar en un desalojo a una propiedad privada, ubicada a unos 40 kilómetros del centro urbano. En el hecho fue secuestrado el dirigente Ronald Irahori, de la población de Yotaú. Más violencia El sábado 18 de septiembre, en el Núcleo 53 de la comunidad El Carmen, ubicada entre el municipio de El Puente y San Julián, se registraron enfrentamientos entre interculturales y productores en diez propiedades con cultivos de soya y girasol. En esa oportunidad Juan Montaño al tratar de defender sus tierras recibió cuatro impactos de arma de fuego al igual que un trabajador Pascual Corma. Al respecto, la Defensoría del Pueblo reprochó la portación de armas de fuego por parte de civiles e instó al Ministerio Público a realizar una investigación que permita identificar y sancionar a los responsables de las agresiones. También pidió la intervención de las instancias estatales para trabajar en la prevención de este tipo de conflictos o tomas ilegales de tierras y predios con el fin de resguardar la propiedad privada y pública. Liberados Por este hecho, el fin de semana fueron aprehendidos dos sujetos, sin embargo, el lunes (20 de septiembre) fueron puestos en libertad, a pesar de estar acusados por tentativa de homicidio, lesiones graves y toma ilegal de tierras. Sobre el caso, el fiscal departamental, Roger Mariaca, indicó que lo sucedido en San Julián debe investigarse en profundidad, pues no se puede permitir que pobladores de una misma localidad se estén enfrentando, peor aún con armas de fuego. Mariaca remarcó que los casos de la toma ilegal de tierras se seguirán investigando como se viene haciendo. Otras localidades en tensión Lo sucedido en Ebenezer es un caso entre otros. En la misma situación están San Joaquín de Lomerío, en San Miguel de Velasco; Pailoncito, en Pailón; y Nueva Jerusalén Distrito 5, en Santa Ana de Velasco. Asimismo, en la zona de Charagua, especialmente en la parte de Isoso, hay problemas se superposición. El agro en emergencia Debido los enfrentamientos registrados en propiedades tomadas ilegalmente, el sector productivo se declaró en emergencia, así lo indicó Oscar Mario Justiniano, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Justiniano se dirigió al presidente del país, Luis Arce, y solicitó su intervención para frenar, de forma inmediata, este tipo de acciones antes que se desborden hechos de mayor violencia con consecuencias incalculables y de difícil solución.