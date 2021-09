MAS prevé aprobar proyecto de Ley de Ascensos para militares en una semana





22/09/2021 - 07:32:27

El Deber.- Luego de la Ley de Carrera de Generales y de ascensos de la Policía Boliviana el MAS decidió mandar al Senado el anteproyecto de Ley de Ascensos de las Fuerzas Armadas que regulará todo el proceso no solo para los oficiales, sino para las FFAA en su conjunto. El documento podrá ser aprobado en una semana, reveló el senador, Leonardo Loza, quien forma parte de la comisión de Seguridad del Estado. “El documento recién ha llegado, vamos a sesionar en la comisión esta semana para analizar todo en el pleno”, dijo Loza escuetamente cuando fue consultado sobre este tema y confirmó la veracidad del documento. El anteproyecto de Ley refiere que no existe una ley que regule los ascensos en la institución castrense y revela que en abril de este año, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió una sentencia que declaró inconstitucional el artículo 77 del Reglamento del Tribunal Superior del Personal de las Fuerzas Armadas del Estado y por tanto, invalidó todos los ascensos que se habían promovido en el Gobierno de Jeanine Áñez. Asimismo, afirma que esa sentencia exhortó a la Asamblea Legislativa a elaborar una ley que subsane la forma de ascensos que tienen las FFAA. “Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional observar los razonamientos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional para que en el ámbito de sus competencias y atribuciones emita, en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la notificación con este fallo constitucional, la norma legal que corresponda, para otorgar los ascensos en las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 de la Constitución Política del Estado”, señala el tercer punto de la sentencia a la que accedió EL DEBER. El abogado Omar Durán denunció que este anteproyecto "busca la implementación de una milicia armada en el país porque los ascensos quedan en manos de los civiles" y ya no serán las instancias internas las que califiquen a los postulantes. Explicó que en este momento existe una prelación en la consideración de los ascensos y es elaborada por el curso superior para promover a sus inferiores. Lo que hace la Ley es dejar esa potestad a una junta de militares y civiles, en este caso el Ministerio de Defensa, para aprobar los ascensos de los oficiales y suboficiales, según dijo. En febrero de este año la Cámara de Senadores aprobó los ascensos del actual Alto Mando Militar, pero no se efectivizó porque había una sentencia constitucional pendiente en el TCP; ahora que se supo ese fallo, el mismo podría comprometer los ascensos de los militares.