Richter sobre procesos a alcaldes: No es el veredicto popular el que puede anular o eximir de culpa





22/09/2021 - 07:30:43

La Razón.- “El veredicto popular no puede eximir de responsabilidades penales”, aseguró el portavoz presidencial Jorge Richter respecto a los argumentos de los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, frente a los procesos legales que enfrentan. “Lo legal y el veredicto popular no tienen conexión, no es el veredicto popular el que puede anular o eximir de responsabilidades penales a una persona que ha tenido procesos y que está en la última etapa de su sentencia o ya tiene una sentencia ejecutoriada”, sostuvo en una entrevista con Cadena A. Reyes Villa tiene una condena ejecutoriada de cinco años de cárcel por irregularidades en la contratación de estudios para la carretera Sillar Alternativo, sin embargo la orden de cumplimiento de condena fue suspendida tras que una sala constitucional admitiera un recurso denunciando vulneración de derechos. “Si políticamente se quiere derrocar a un alcalde el pueblo tendrá la palabra. Estén seguros que juntos vamos a luchar para que haya justicia y estado de derecho”, afirmó Reyes Villa. Arias es otro de los alcaldes con procesos legales. Este martes acudió a la Fiscalía para declarar por una denuncia de discriminación. “Dice que tienen el ‘plan dominó’. Van a comenzar con uno y luego con otro, luego con otro… y así, van a quitar, mediante las fiscalías, lo que no pudieron ganar en las elecciones”, denunció y advirtió que “eso es ir en contra de la voluntad popular”. Richter rechazó los argumentos de los alcaldes para cuestionar los procesos abiertos en su contra. “Como un argumento poco novedoso, pero bastante efectivo, cuando existen responsabilidades de alguna característica, los políticos intentan primero resguardarse y tratar de deslindar sus responsabilidades con un eje argumentativo y contaminar todo diciendo cuestión política y segundo hablar de persecución política que nunca van a poder probar”, sostuvo.