Gobierno apoya presidencia de Alanes en Adepcoca y restituye el mercado de la coca de La Paz a Villa Fátima





21/09/2021 - 20:49:05

ABI.- El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes que el Gobierno nacional apoyará la gestión del nuevo presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Arnold Alanes, y a su directiva; asimismo, restituirá el mercado de la hoja de coca del departamento de La Paz al edificio de esa entidad ubicado en la zona de Villa Fátima. “Como Gobierno nacional, independientemente la línea política que puede tener el señor Alanes, hemos definido apoyar a esta dirigencia, a esta dirigencia orgánica que ha salido emergente de una asamblea y hemos dialogado con autoridades correspondientes. No podemos permitir que existan dos, tres, cuatro mercados en el departamento de La Paz, el mercado legal y constituido es Adepcoca y estas tienen que ser sus instalaciones”, dijo en una conferencia de prensa. La autoridad estatal señaló que la decisión de respaldar a los nuevos dirigentes se tomó con la consideración de que fueron elegidos como resultado de elecciones en urnas y una asamblea realizada el lunes, que ratificó los resultados, como el final de un proceso de diálogo abierto y sincero de todos los sectores de los productores de coca de la zona de los Yungas. Dijo que en el caso del traslado del mercado de la coca se adoptó la medida para que los cultivadores de la hoja tengan condiciones dignas para vender su producto a diario y dejen de soportar las inclemencias del tiempo en el recinto que utilizaban en la zona de Kalajahuira. En ese contexto, advirtió que los grupos minoritarios y opositores a la gestión de Alanes “que tengan la osadía de lanzar dinamita o agredir a las personas en inmediaciones de Adepcoca” serán pasibles a la aplicación de la normativa legal vigente. “La gente de los Yungas ya no quiere vivir terror, la gente de los Yungas ya no quiere sentir frío, ya no quiere sentir hambre, la gente de los Yungas quiere producir la hoja de coca, quiere tener un lugar dónde vender su hoja de coca, y es precisamente que el Gobierno nacional va a brindar todas las garantías a todos los productores de la hoja de coca para que puedan vender su producto en este mercado”, complementó. Por su parte, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, explicó que la reposición del mercado de coca en instalaciones de Adepcoca, en la zona de Villa Fátima, cuenta con el respaldo de la Resolución Nº 342. “Se restituye el mercado de la hoja de coca a los ambientes de Adepcoca, ubicada en la zona de Villa Fátima, avenida Ramiro Castillo esquina calle Arapata”, dijo en la lectura de la consideración principal del documento. La autoridad gubernamental manifestó que el texto menciona, además, que se deja sin efecto las resoluciones ministeriales 025 del 25 de enero de 2021; y 068 del 25 de febrero de 2021; y todas las disposiciones contrarias.