Iván Arias denuncia que hay un plan dominó para sacar una a una a autoridades electas





21/09/2021 - 20:26:32

El alcalde Iván Arias sostuvo este martes que “hay un plan dominó” con la pretensión de sacar a quienes ganaron con el voto popular en las subnacionales de marzo 2021, pero anunció que “no lo vamos a permitir”, porque supuestamente hay “asedio para asaltar” los gobiernos municipales. “Hay un plan dominó, primero vamos por uno y luego por otro, a todos los alcaldes y gobernadores que ganaron democráticamente con el voto popular; hay un plan para sacarlos uno a uno, acorralando, por eso dije, asediar para asaltar, pero no lo vamos a permitir”, afirmó el burgomaestre, después de asistir a la Fiscalía de La Paz, donde fue convocado como sindicado por el caso de una presunta discriminación al excandidato por el Movimiento Al Socialismo, César Dockweiller. El alcalde de La Paz, Iván Arias, que este martes se presentó en la Fiscalía para prestar su declaración, ingresó poco antes de las 08:30 y entonces afirmó que no hay materia judicial en su contra. “La conclusión es que no hay nada justiciable. Incluidos los supuestos acusadores señalan que nunca sufrieron discriminación de mi parte, pero esto forma parte de un proyecto más grande, que es acosar, cansar y asediar para asaltar”, dijo. El alcalde de La Paz, que ganó las elecciones subnacionales con el 49,5% de los votos de los paceños el 7 de marzo de 2021, volvió a expresar este martes su apoyo a su homólogo de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, quien tiene una sentencia ejecutoriada en materia penal por el caso “Sillar Alternativo” que data de 2009 y cuyo proceso fue iniciado por la Gobernación Departamental de Cochabamba. “Nos están asediando para poder asaltar, buscan montarnos un montón de casos, ahora están armando más casos para seguirnos asediando, quieren asaltar, lo que no ganaron en las urnas quieren ganar en la Fiscalía”, afirmó Arias, acompañado de su esposa y su abogada. El alcalde de La Paz fue acusado por presunta discriminación a Dockweiller cuando era ministro de Obras Públicas en 2020. “Esta es una acusación cuando supuestamente yo era Ministro de Obras Públicas. Yo no me he dedicado a hostigar a nadie, me dediqué a luchar contra la Covid-19 (en 2020)”, afirmó Arias y dijo que “el proceso está en investigación” pero “no sé qué van a investigar”. Después de cumplir con una nueva citación fiscal, de un total de siete procesos, Arias recibió el apoyo de comerciantes y ciudadanos de a pie, quienes se acercaron para abrazarlo y decirle algunas frases de apoyo cuando él retornaba a sus labores diarias: “¡Vamos alcalde!, ¡fuerza!”. “Yo seguiré trabajando y La Paz sabrá defender su voto”, remarcó Arias.