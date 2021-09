Bolsonaro se opone en la ONU al pasaporte Covid





21/09/2021 - 19:57:43

En la Asamblea General de la ONU, el presidente de Brasil se opuso a la puesta en marcha de un pasaporte covid o de cualquier obligación vinculada a la vacuna. Expresó su pesar por las muertes causadas por el COVID-19 y dijo que el gobierno vacunará "a todos los que decidan vacunarse en Brasil" antes de noviembre. El presidente también se opuso al pasaporte de vacunación, que exige a los ciudadanos estar vacunados para poder acceder a servicios. "Apoyamos la vacunación, sin embargo, nuestra administración se ha posicionado en contra del pasaporte sanitario o de cualquier obligación vinculada a la vacuna", dijo. Bolsonaro también dijo que el gobierno brasileño apoya "la autonomía de los médicos en la búsqueda de un tratamiento temprano." "Yo mismo estoy entre los que se sometieron a un tratamiento temprano. Respetamos los lazos entre el médico y el paciente en la decisión de qué medicamento utilizar y su aplicación off-label", declaró. "Off-label" se refiere a un medicamento utilizado de forma diferente a su prospecto. Desde el comienzo de la pandemia el año pasado, el presidente ha defendido el uso de medicamentos como la hidroxicloroquina, que no tiene pruebas científicas de eficacia contra el COVID-19, pero que puede ser recetada por los médicos si el paciente está de acuerdo. "No entendemos por qué varios países, junto con una parte importante de los medios de comunicación, se han opuesto al tratamiento temprano. La historia y la ciencia ciertamente pedirán cuentas a todos". En su discurso, el presidente también destacó el trabajo de Brasil en el ámbito humanitario y en la lucha contra la pandemia, los cambios que su gobierno viene implementando en el país y el regreso de Brasil al Consejo de Seguridad de la ONU. En el bienio 2022-2023, Brasil ocupará un puesto no permanente en la entidad.