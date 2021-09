Bolsonaro en la ONU: Brasil quiere atraer más inversiones privadas





21/09/2021 - 19:55:46

Agencia Brasil.- Al abrir este martes la sesión de debates de la 76ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que Brasil está trabajando para atraer inversiones de la iniciativa privada, agregando que tiene "todo lo que un inversor busca: un gran mercado de consumo, excelentes activos, una tradición de honrar los contratos y la confianza en nuestro gobierno." Bolsonaro afirmó además que el país está ampliando su red ferroviaria y llevando a cabo otras iniciativas como parte de su programa de asociaciones de inversión, mencionando además que los contratos privados firmados para nuevas vías férreas han superado los US$ 6.000 millones. Señaló que el gobierno también introdujo un nuevo marco legal para el sector en agosto, simplificando las reglas para la construcción de nuevas vías férreas. "En tan solo unos días, hemos recibido 14 solicitudes de autorización para nuevos ferrocarriles con casi US$ 15.000 millones de inversión privada", dijo. "Como resultado, [obtenemos] un menor consumo de combustibles fósiles y una reducción del coste Brasil, especialmente al abaratarse la producción de alimentos", agregó. En el marco del Programa de Asociaciones para la Inversión -PPI en portugués- los contratos suman US$ 100.000 millones en nuevas inversiones y se recaudaron US$ 23.000 millones en concesiones, señaló el presidente. En los próximos días, prosiguió, el Gobierno deberá celebrar la subasta para la implantación del 5G en Brasil.

Acuerdo de París En su discurso, el presidente reiteró el compromiso asumido en la Cumbre de Líderes sobre el Clima, en abril, de alcanzar la neutralidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país para 2050, anticipando en diez años el compromiso anterior, establecido en el Acuerdo de París. En la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -COP26-, que se celebrará en Glasgow en noviembre, Brasil debe buscar un consenso sobre las reglas que rigen el mercado mundial de créditos de carbono, lo que se espera atraerá más inversiones al país. "Esperamos que los países industrializados cumplan efectivamente sus compromisos con la financiación climática en cantidades relevantes. El futuro del empleo verde está en Brasil: las energías renovables, la agricultura sostenible, la industria de bajas emisiones, el saneamiento básico, el tratamiento de residuos y el turismo", dijo.