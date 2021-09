Estados Unidos estudia mezclar vacunas para reforzar la inmunidad contra el COVID-19





21/09/2021 - 15:19:27

Infobae.- Si bien la Administración Federal de Alimentos y Medicinas (FDA, por sus siglas en inglés) aún no ha recomendado que toda la población se de un refuerzo de la vacuna contra el COVID 19, el gobierno de los Estados Unidos se está preparando para ese posible escenario realizando los estudios pertinentes. Según el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del gobierno, podría ser seguro y hasta beneficioso colocarse un refuerzo con una vacuna que haya sido desarrollada por un laboratorio diferente al que la persona se colocó originalmente. Es decir, si una persona tiene dos dosis de la vacuna de Pfizer, pudiera recibir un refuerzo con la vacuna de Moderna o la de Johnson & Johnson, las otras dos fórmulas autorizadas en EEUU. “Estamos en medio de los estudios en este momento. Pero los datos iniciales indican que la vacuna de Moderna utilizada como refuerzo de cualquiera de las tres vacunas -Moderna con Moderna, Moderna con Pfizer o Moderna con Johnson & Johnson-, puede ser altamente eficaz”, decía Fauci quien además explicó que ahora están analizando casos en los que se usa Pfizer o Johnson & Johnson como refuerzo. Por el momento, los CDC (Centros para el Control de Enfermedades, según sus siglas en inglés) recomiendan que las personas elegibles para un refuerzo de la vacuna se coloquen la misma que se habían puesto inicialmente. “Las personas que recibieron la vacuna de Pfizer BioNTech o Moderna contra el COVID 19, deberán recibir un refuerzo de la misma vacuna de tipo mRNA. Ninguna persona debería recibir más de tres dosis de las vacunas mRNA”, dice en la página web de los CDC. Sin embargo, Fauci sugiere que la recomendación puede cambiar una vez que se obtengan nuevos datos. “No hemos abandonado este concepto porque entendemos que habrá situaciones, por una razón u otra, en las que una persona pueda no tener acceso a la misma vacuna que se colocó originalmente”, explicaba Fauci. Sin embargo, aclaró que en caso de que se encuentre que una de las tres vacunas de mercado es mucho más efectiva que las otras como refuerzo, el país tiene reservas suficientes como para inocular a toda la población con una nueva dosis de una de las vacunas. Por el momento, la FDA ha limitado la recomendación de una dosis de refuerzo para los mayores de 65 años o aquellas personas con una enfermedad pre-existente que los pone en mayor riesgo. Pero Fauci cree que el concepto de elegibilidad se va a expandir. Hoy comienza el otoño en el hemisferio norte y esto agrega un nivel de preocupación extra con respecto a la pandemia. Las temperaturas más frías llevan a que las reuniones se realicen en ámbitos cerrados donde el virus se contagia con mayor facilidad. Y el problema que enfrenta Estados Unidos sigue siendo el mismo: aún hay 70 millones de personas que podrían estar vacunadas que optaron por no inocularse. “Mientras estas personas decidan no vacunarse, la variante Delta va a seguir siendo un problema para toda esa gente vulnerable. 70 millones de personas vulnerables”, agregaba Fauci. El siguiente paso en la campaña de vacunación en el país es extender el concepto de elegibilidad a los niños entre 5 y 11 años. Fauci cree que si los menores se vacunan, y muchas de esas 70 millones de personas cambian de idea y se vacunan también, entonces “Estados Unidos está potencialmente parado en un muy buen lugar para enfrentar el invierno que se avecina”.