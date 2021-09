Presidente de Diputados se reunirá con dirigencia de la prensa para explicar contenido de Ley Contra la Legitimación Ganancias Ilícitas





21/09/2021 - 14:44:10

ABI.- El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, ratificó este martes que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales, no afecta a la libertad de prensa y anunció que se reunirá con representantes de este sector, para explicar el contenido de la norma. “Este proyecto de ley, que hemos aprobado la semana anterior, no está direccionado para perjudicar el trabajo de nuestros hermanos periodistas, la reserva de la fuente está garantizada”, preciso. Asimismo, adelantó que a solicitud de la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, se sostendrá una reunión explicativa con el comité ejecutivo nacional de esta organización, para disipar algunas dudas sobre el contenido de la normativa. “Si hay que clarificar algún artículo, lo haremos, porque sabemos que nosotros estamos siempre para coadyuvar en el bienestar de nuestra patria, no estamos para afectar a sectores, sino estamos buscando a la gente que se ha enriquecido ilícitamente”, indicó. Lamentó que algunos sectores políticos de oposición se hayan dado a la tarea de desinformar a la población e invitó a la población a leer el contenido total del proyecto de ley. “Acá, lo que se quiere es desinformar al pueblo, solamente tomando algún artículo y queriendo interpretar de otra manera, invito a la población (a que) pueda dar lectura de la totalidad del proyecto de ley, el espíritu y el objetivo mismo que tiene este proyecto de ley”, manifestó.