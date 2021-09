Santa Cruz supera los $us 2.000 millones por exportaciones y contribuye con 30% al PIB nacional





21/09/2021 - 14:26:32

ABI.- Santa Cruz alcanzó los $us 2.046,8 millones por concepto de exportaciones en 2020, de los cuales un 60% fueron de productos no tradicionales, principalmente agroalimentos; además, contribuye con el 30% al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, informó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Entre los principales productos exportados, destacan el gas natural, en estado gaseoso, por $us 754.467.424; torta de soya, $us 490.585.046; aceite de soya en bruto, $us 202.097.388; carne bovina $us 70.051.795; alcohol etílico, $us 61.225.420; aceite de girasol en bruto, $us 59.200.882; azúcar en bruto, $us 36.733.877; aceite de soya refinado, $us 31.575.100; harina de soya, $us 25.595.832; madera aserrada, $us 24.964.341 y de más productos por $us 300.612.885. “Los principales destinos fueron países de la Comunidad Andina, Argentina, Brasil, China, Hong Kong y Estados Unidos”, detalla el informe. En cuanto a las importaciones, destacan suministros industriales, bienes de capital, artículos de consumo, equipos de transporte, combustibles y lubricantes. El reporte estadístico muestra que Santa Cruz alcanzó en el 2019 un PIB nominal de poco más de $us 12.000 millones, con una tasa de crecimiento por encima del nacional, contribuyendo al PIB boliviano con el 30%. Concentró el 25% del turismo receptivo en Bolivia; tiene la segunda base empresarial más grande de Bolivia superando las 100.000 unidades a julio del 2021. Cerca del 60% de su población es menor de 30 años; es el departamento con mayor migración, tiene la menor tasa de pobreza comparada al resto de los departamentos. La población cruceña se encuentra principalmente ocupada en comercio, agropecuaria e industria manufacturera; mientras que la tasa de desocupación en Santa Cruz al segundo trimestre del 2021 fue de 6,91%.