En el MAS se abren a posibles modificaciones del proyecto de ley contra ganancias ilícitas





21/09/2021 - 10:17:14

La Razón.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) y presidente de la Comisión de Constitución, Renán Cabezas, afirmó este martes que el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas no está escrito en piedra y se puede modificar, después de que algunos sectores cuestionaron la iniciativa. “Es posible (hacer modificaciones); una ley no está escrita en piedra, siempre es posible corregir, modificar, (porque) inclusive analistas políticos de la derecha han reconocido que esta ley es importante, ellos no están observando de fondo, sino algunas cosas de forma que nos gustaría que hagan saber cuáles son”, afirmó Cabezas en una entrevista con La Razón Radio. En ese sentido, remarcó que primero hay que explicar al pueblo en qué consisten los artículos que generan mayor susceptibilidad y si hay una observación “todo es posible (aunque el proyecto) ya está en la Cámara de Senadores” y no en Diputados. Pero en “la Cámara de Senadores se puede tener etapas, tenemos que reunirnos con los hermanos (por ejemplo) transportistas (o) con algún sector que está pidiendo mayor información al respecto, también podríamos explicar al sector de los medios de comunicación y vamos a ver que la ley no vulnera los derechos fundamentales”, sostuvo. El proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales fue aprobado el 17 de septiembre en la Cámara de Diputados y pasó al Senado para su tratamiento. Cabezas espera que la norma sea aprobada antes de noviembre. Sin embargo, políticos de la oposición rechazaron el proyecto de ley, como el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien consideró que esta iniciativa “vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales” e incluso señaló que “es otra arremetida del Gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF, Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución”. “Carlos Mesa hace una lectura de la ley de forma sesgada, interesada, no ha leído la ley completa, tiene afanes políticos; (los opositores) quieren confundir al pueblo y lamento mucho esta actitud, saben que el país tiene que cumplir estándares internacionales (porque asumió compromisos)”, enfatizó el legislador del MAS. Asimismo, aseguró que “de ninguna manera” este proyecto de ley será usado como una herramienta de percusión política, como también la oposición advirtió e indicó que la derecha solo se está dedicando a desinformar para generar confusión. El gremio de la prensa es otro de los sectores que mostró su preocupación públicamente por el proyecto de ley porque considera que se abren las puertas para que se invoque el levantamiento del secreto de fuente. “Se está interpretando mal el artículo 11 (del proyecto para alegar eso, pero la iniciativa) solo aplica a sujetos obligados. Aquí no se hace mención a los medios de comunicación ni a la libertad de prensa, la derecha está queriendo confundir al pueblo boliviano, cuando hemos aclarado en muchos escenarios que la ley solo recoge y resume normativas que ya están vigentes en el Estado”, apuntó.