Líderes mundiales se reúnen en la ONU con la mirada puesta en el coronavirus, Afganistán y la crisis climática





21/09/2021 - 09:26:50

Los líderes mundiales se reúnen este martes en la sede de Naciones Unidas por primera vez en dos años con una enorme agenda de crisis en aumento para abordar, incluyendo la pandemia del coronavirus y el imparable calentamiento del planeta. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, marcó el terreno al señalar que esta nueva reunión -que tendrá la vista puesta en Afganistán y la desigual distribución de vacunas, entre otros temas- lanzará un "grito de alarma" por la situación "muy peligrosa" en la que está el mundo. "Es necesario restablecer la confianza. La división geoestratégica actualmente en el mundo es un obstáculo", dijo Guterres, y añadió que el planeta está "verdaderamente en una situación muy peligrosa" y se necesita "un grito de alarma para los responsables políticos". El año pasado, ningún líder viajó a la sede de la ONU por el azote del coronavirus en todo el mundo y todos los discursos fueron grabados con antelación. Este año, la Asamblea General ofreció a los mandatarios la opción de viajar a Nueva York o intervenir online, y más de 100 jefes de Estado y de gobierno aseguraron su presencia. Por tradición, la primera nación en intervenir es Brasil, cuyo presidente, Jair Bolsonaro, no está vacunado contra el coronavirus. El pasado jueves reiteró que no tiene previsto hacerlo pronto y se justificó alegando que pasó el COVID-19 y que tiene un elevado nivel de anticuerpos. Los discursos más esperados del martes por la mañana serán los del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se estrena en la reunión tras derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre; el del presidente de China, Xi Jinping, quien en un sorpresiva decisión aparecerá en video, y el recién elegido presidente de Irán, el conservador Ebrahim Raisi. Antes del inicio del Debate General anual de la Asamblea, Guterres lanzó una dura advertencia de que el mundo podría caer en una nueva, y probablemente más peligrosa, Guerra Fría si Estados Unidos y China no reparan su relación “totalmente disfuncional”. Biden, quien se reunió el lunes con Gueteres, se mostró abierto a recoger el llamado del secretario general y afirmó que Estados Unidos comparte y tiene un “fuerte compromiso” con los “valores y principios” de Naciones Unidas. Entre los líderes que intervendrán de forma presencial en la reunión, que termina el 27 de septiembre, están el rey Abdullah II de Jordania; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los primeros ministros de Japón, India y Gran Bretaña; el nuevo primero ministro de Israel, Naftali Bennett, y el presidente palestino, Mahmud Abás.