Lionel Messi está lesionado y se pierde el próximo partido del PSG





21/09/2021 - 09:04:14

Infobae.- La salida de Lionel Messi en el último partido del París Saint Germain por la Ligue 1 ante el Lyon abrió la polémica por el gesto del argentino al entrenador Mauricio Pochettino cuando abandonó la cancha cuando todavía restaban más de 15 minutos de acción en el Parque de los Príncipes. Tras las distintas informaciones que circularon sobre esta decisión, el club confirmó una información que se había filtrado en las últimas horas: la Pulga arrastra un problema en la rodilla izquierda que lo dejará afuera del próximo partido por la liga francesa. “Lionel Messi, tras el golpe recibido en la rodilla izquierda, se sometió esta mañana a una resonancia magnética que confirma los signos de contusión ósea, se realizará un nuevo punto en 48 horas”, destacó el parte médico que compartió la entidad en sus redes sociales. Según indicó el periódico francés L’Equipe, el futbolista de 34 años no estará presente en el duelo de este miércoles por la 7ª fecha de la Ligue 1 ante el Metz (desde las 16, hora Argentina) en condición de visitante. Este parte médico también destaca que el volante italiano Marco Verratti retomó hoy los entrenamientos con el equipo y que el defensor español Sergio Ramos continúa su puesta a punto, teniendo en cuenta que todavía no pudo debutar de manera oficial con la ropa del PSG. “Creo que todo el mundo sabe que tenemos muchos jugadores muy buenos. Tenemos que tomar decisiones, en el grupo y luego en el partido, pensando en lo mejor para el equipo y para cada jugador. A veces las decisiones son positivas o no, pero por eso entrenamos, para tomar decisiones. Puede que les guste o no. Le pregunté (a Messi) cómo estaba. Me dijo ‘bien’, ‘no hay problema’. Eso es lo que nos dijimos el uno al otro”, había dicho Pochettino tras culminar el partido ante Lyon que PSG ganó 2-1 gracias a un gol de Mauro Icardi. A la espera de la evolución del astro argentino, es importante remarcar que el París Saint Germain tendrá una importante seguidilla de partidos en los próximos días antes de una nueva fecha FIFA de eliminatorias camino al próximo Mundial de Qatar 2022 que incluirá, al menos para Messi y el resto de los jugadores sudamericanos citados del equipo francés, una triple fecha de encuentros en la ventana de octubre con la selección argentina. Además del duelo como visitante ante Metz de este miércoles, el PSG volverá a jugar en el Parque de los Príncipes el sábado: recibirá al Montpellier. Y a las 72 horas, el próximo martes, enfrentará en casa al Manchester City de Pep Guardiola por la segunda jornada del Grupo A de la Champions League, en lo que será el primer mano a mano clave para el conjunto de Pochettino con uno de los grandes candidatos al título del que es el máximo objetivo para los de París en la presente temporada.