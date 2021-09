Bolivia cuenta con 12,4 millones de vacunas contra el COVID-19; Gobierno pide a la gente inmunizarse





ABI.- La viceministra de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, María Renee Castro, dijo este lunes que se tiene 12,4 millones de vacunas contra el COVID-19 disponibles, que alcanzan para todas las personas en edad de inmunización que están por encima de los 18 años. “Tenemos 12,4 millones de dosis disponibles en nuestro país, es decir que hay la cantidad de vacunas suficiente para inmunizar a toda nuestra población, considerando ahí, para que no se malinterprete en algunos medios de comunicación, que hemos recibido la vacuna de Jhonson & Jhonson en 1.008.000 que son unidosis”, explicó, en una entrevista en el programa “Primer Plano” de Bolivia Tv. Sin embargo, explicó que la cifra no toma en cuenta aún las 680.900 dosis de vacunas AstraZeneca del mecanismo Covax que llegaron el fin de semana. La autoridad estatal mencionó que el país es uno de los pocos privilegiados en contar con una cantidad considerable de inoculantes, por las gestiones oportunas realizadas por el presidente Luis Arce en la activación de todos los mecanismos diplomáticos necesarios para conseguirlos. “La relación entre países nos ha ayudado muchísimo para poder ser uno de los países que en este momento cuenta con las vacunas disponibles para el 100 por ciento de la población”, recalcó. La representante estatal recomendó una vez más que la población reciba la vacuna contra el COVID-19 y no se baje la guardia en la aplicación de las medidas de bioseguridad, para que se mantenga la desescalada de casos que se registra hace varias semanas en el país y evitar la llegada de una posible cuarta ola de contagios.