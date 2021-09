Santos a Evo: Gracias a la Guerra del gas fue presidente





21/09/2021 - 07:39:38

Página Siete.- El gobernador de La Paz, Santos Quispe, respondió ayer al expresidente Evo Morales, quien aseguró que la llamada “Guerra de la coca” es más importante de la Guerra del gas. La autoridad departamental paceña dijo a Morales que gracias a la “lucha del gas” fue presidente del país. El sábado, el exmandatario inauguró un congreso de los cocaleros de Cochabamba y durante su discurso sostuvo que la “guerra de la coca” es más importante que la denominada Guerra del Gas (octubre de 2003), a la que considera “más una lucha por la economía”. “Esa persona se ha creído como un dios y hoy en día está aquí gracias a Felipe, y todavía desconoce la lucha del gas, es lamentable”, aseguró en rueda de prensa Quispe, antes de señalar que gracias a la Guerra del gas Morales fue presidente. La autoridad departamental expresó que tanto Morales como los exmandatarios que reciben el denominado “reconocimiento pecuniario”, por haber sido dignatarios de Estado, ya no deberían cobrar ese beneficio. “Yo diría que Evo Morales y otros expresidentes ya no reciban renta, porque ya han dejado, ya se han beneficiado de tantos años y sería bueno que no cobraran más”, sostuvo el Gobernador. Según la Ley 376, los exmandatarios son beneficiarios de una renta mensual de por vida de 10 salarios mínimos nacionales (21.640 bolivianos).