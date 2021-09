Tensión: Gobierno confirma mandamiento de condena contra Reyes Villa; sala constitucional aceptó su amparo





20/09/2021 - 19:58:29

Los Tiempos.- El viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, confirmó a Los Tiempos que existe un mandamiento de condena contra el alcalde Manfred Reyes Villa que debe ser ejecutado por la Fiscalía y Policía Boliviana. “En este caso es un mandamiento de condena porque es una sentencia condenatoria ejecutoriada para que se vaya a la cárcel. La fuerza pública tendría que hacer cumplir, en este caso la Policía Boliviana”, dijo el Viceministro. Explicó que el viernes remitieron el expediente desde Sucre hasta el Tribunal Departamental de Justicia. “Corresponde que la Fiscalía con la Gobernación hagan todas las gestiones necesarias y el mandamiento haya sido recogido para que se ejecute. En este momento no habría ningún argumento para que no se ejecute el mandamiento de condena que ha sido elevado por la Justicia boliviana”, afirmó. En 2013, Reyes Villa fue sentenciado a cinco años de reclusión, por el delito de conducta antieconómica, en el caso de la construcción del tramo "El Sillar", carretera Cochabamba- Santa Cruz. Sala Constitucional admite amparo presentado por defensa de Manfred Reyes Villa La Sala Constitucional Segunda de la capital admitió una acción de amparo constitucional, presentado por la defensa de Manfred Reyes Villa, en contra de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el caso "Sillar Alternativo". Según un documento al que accedió Los Tiempos, que no fue oficializado, la audiencia fue fijada para el próximo 7 de octubre El documento señala que la Sala Consitucional Segunda "admite la acción de amparo constitucional presentada por Mauricio Andrés Poppe Ávila en representación de Manfred Reyes Villa y Gustavo Olvaldo Navia Mallo en contra de los magistrados María Cristina Díaz y Edwin Aguayo, integrantes de la Sala Penal del TSJ". Según Cox, el recurso presentado por Reyes Villa no suspende la ejecución del mandamiento de condena. “Lo que él ha activado es el último mecanismo extraordinario que es la acción constitucional que ha interpuesto en Sucre, se le ha admitido, aparentemente, y la Gobernación debe ser notificada porque son los que han activado el proceso hace bastantes años y hay señalamiento para octubre. Entonces, esa acción de amparo no suspende y no puede suspender en lo absoluto que se cumpla con el mandamiento de condena a la cárcel”, indicó el Viceministro de Régimen Interior.