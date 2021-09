Chile: La vacunación de adolescentes ya ayuda para evitar la propagación de las nuevas cepas





20/09/2021 - 19:35:09

Infobae.- Expertos y autoridades sanitarias de Chile destacaron los primeros resultados en la salud de los menores de edad que están siendo inoculados en contra del coronavirus, ya que la vacuna aumentaría el cuidado frente a la enfermedad y disminuiría la propagación de nuevas variantes. Desde el inicio de la pandemia en Chile los menores de edad también se han visto afectados por el coronavirus. Los datos de las autoridades estiman que un 12% de los casos de contagios corresponden a menores de 18 años y hasta el mes pasado, los niños contribuyeron con el 9,6% de los casos totales de covid-19 en el país, según publicó Emol.com. Las autoridades sanitarias expresaron que los casos graves en los últimos 18 meses se identificaron “en niños mayores de 3 años, en especial aquellos que tienen comorbilidades”. Mientras que los casos relacionados al Síndrome Inflamantorio Multisistémico Pediátrico (PIMS) se elevaron a los 368. Es por esto que a inicios de septiembre el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el uso de la vacuna de Sinovac en niños desde los 6 años de edad a los 11. En total fueron cinco expertos que recomendaron al ISP la vacunación de emergencia para los menores, mientras que dos expertos solicitaron que sea desde los 12 años y un integrante pidió tener mayores antecedentes para adoptar una postura. La decisión de los expertos y del ISP se basó en los análisis de los estudios en fase I y II realizado en China a 600 niños. Además con esta decisión se busca “entregar mayor protección a nuestros niños” porque “los niños están aumentando la cantidad de contagiados a propósito que son los que no están vacunados”. Aunque el proceso de vacunación chileno ha privilegiado en primera instancia a niños con morbilidades físicas, se espera que a partir del próximo 27 de septiembre los menores sanos entre los 6 a 11 años se inoculen en sus colegios, previa autorización de sus padres. Y ante el inminente inicio de la vacunación para los mayores desde los 6 años, las autoridades de salud esperan en octubre tener a buena parte de la población inoculada. Hasta el momento un 77% de los menores hasta los 15 años ya recibieron su primera dosis y entre los niños de 6 y 11 años, ya hay cerca de 8 mil. Variantes y cuidado Debido a lo anterior es que la subsecretaria de Salud Paula Daza celebró la inminente vacunación en los menores sanos y los beneficios que esto sostiene porque “al tener una población bien inmunizada, la posibilidad de enfermar gravemente disminuye de forma significativa”. “Al tener una población bien inmunizada, la posibilidad de enfermar gravemente disminuye de forma significativa y eso lo hemos visto con Delta, que llegó a Chile en un momento en que tenemos una gran parte de la población vacunada”, sostuvo Paula Daza. Una opinión similar fue sostenida por Érika Retamal epidemióloga y directora del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, quien se mostró a favor de la vacunación a los menores porque “mientras más personas estén vacunadas, aumentamos la inmunidad de rebaño”. “Mientras más personas estén vacunadas, aumentamos la inmunidad de rebaño y esta es importante porque entre todas y todos protegemos a aquellas personas que no han podido vacunarse”, dijo Retamal. La experta agregó que mientras el coronavirus siga circulando “hay mayor posibilidad de que surjan nuevas variantes”, y que si disminuye el virus también existe la probabilidad que no existan a futuro nuevas variantes. “Tenemos que recordar que mientras el virus circule y logre multiplicarse hay mayor posibilidad de que surjan nuevas variantes, ya sea de preocupación o de interés, por lo que si disminuimos el virus, también disminuye la posibilidad de que surjan nuevas variantes”, dijo Retamal. Calendario de vacunación Para esta semana se espera que la vacunación en los adolescentes continúe. Este lunes y martes es el turno de los adolescentes de 13 años para que se vacunen con Sinovac, mientras que este miércoles y jueves la población de 12 años tendrá que recurrir a los centros de vacunación. En tanto el viernes 24 de septiembre será una jornada dedicada para que los adolescentes de 12 a 17 años recurran a los centros de salud por su vacuna en contra del coronavirus. “La vacunación es fundamental para evitar contagios, además de las medidas preventivas. La población se puede inocular en cualquier vacunatorio del país, por lo que, si están fuera de Santiago esta o la próxima semana, se pueden vacunar en cualquier Centro de Salud Familiar (Cesfam) o centro de vacunación de Chile”, finalizó la subsecretaria Daza.