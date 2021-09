Surge una nueva boca eruptiva en el volcán de la isla de La Palma y evacúan a todos los vecinos





20/09/2021 - 19:09:02

RT.- La aparición de una nueva boca eruptiva en el volcán Cumbre Vieja, en la isla española de La Palma, una de las Islas Canarias, obligó a las autoridades a ordenar el desalojo total de Tacande, informó el servicio de emergencias 112 del gobierno regional de Canarias, desde su cuenta de Twitter. Desde el domingo, cerca de 5.000 vecinos ya fueron evacuados en toda la isla debido a la erupción, la primera que se registra desde 1971. Según medios locales, el desalojo de Tacande implicaría la movilización de otros 1.000 pobladores. Hasta la mañana de este lunes eran ocho las bocas del Cumbre Vieja, situado en el sur de la isla, que no paran de expulsar magma formando multitud de ríos de lava. El constante derrame ha arrasado con árboles, invadió carreteras y logró penetrar en algunas casas, tal como muestran varios videos publicados en las redes sociales. También ha afectado zonas de cultivo agrícola, sector que es el sustento principal de una buena parte de los habitantes de la zona, aunque no hay pérdidas humanas que lamentar. Se espera que la lava llegue al mar en las próximas horas, situación que podría afectar a los residentes que no sean evacuados. Cuando la lava caliente hierve el agua del mar, se dan una serie de reacciones químicas y físicas que provocan unas columnas de neblina ácida que pueden ser tóxicas. "No va a llegar al mar esta noche, como habíamos dicho", señaló en una rueda de prensa el director del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende. Y aseguró que el movimiento lávico se ha "ralentizado" y ha perdido volumen. "Zona catastrófica" No obstante, los daños materiales son graves y podrían ser mayores. El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó este lunes que debido a la emergencia de protección civil, la región ha sido declarada zona catastrófica. Torres mantuvo reuniones con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien está en La Palma desde el domingo. "Ahora mismo lo más importante es asegurar la seguridad" porque "el volcán sigue actuando", alertó Sánchez. Este lunes, el Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) señaló que "es imposible predecir con exactitud cuánto durará la erupción".