Exjefe de inteligencia de Venezuela dispuesto a llegar a acuerdo con la justicia española





20/09/2021 - 19:02:27

VOA.- El exjefe de los servicios de Inteligencia de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal, reclamado internacionalmente por Washington y acusado de presuntos delitos de narcotráfico, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con la Justicia o a ser enjuiciado fuera de Estados Unidos. Así lo aseguró su abogada, María de los Dolores de Arguelles, después de que Carvajal declaró el lunes ante la justicia española por voluntad propia. Lo hizo ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. La abogada de Carvajal explicó que su cliente "confía en la justicia española" y "no tendría problema en llegar a un acuerdo" o "hacer el procedimiento fuera de EE. UU". Argumentó que está “bien” y “tranquilo” Carvajal había sido detenido días atrás en Madrid tras encontrarse en paradero desconocido desde 2019, cuando se dio a conocer que la Audiencia Nacional había aceptado su extradición a EE.UU. La abogada ha calificado como “interesantes” las declaraciones que Carvajal ha prestado de forma voluntaria durante hora y media ante el juez García-Castellón. Sin embargo, no ofreció más detalles debido a que la investigación permanece en secreto. La abogada dejó claro que los recursos legales impuestos en el caso de Carvajal detienen el proceso de extradición hasta que haya una decisión definitiva. También negó que su cliente hubiera experimentado cambios físicos debido a cirugías plásticas. Arguelles confirmó que están a la espera que se resuelva un recurso impuesto contra la decisión del Consejo de Ministros de enviarlo a EE. UU., y un recurso contra la denegación del asilo. Este lunes también debía prestar declaración en la Audiencia Nacional el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, para hablar sobre las presuntas comisiones recibidas de PDVSA, pero se ha negado a hacerlo, según el diario español ABC.