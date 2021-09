Patty presenta memorial a la ALP para que Añez sólo sea procesada por vía ordinaria





20/09/2021 - 15:41:59

Página Siete.- La exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty informó este lunes que, junto a su abogado Marcelo Valdez, presentó un memorial dirigido a la presidenta a la Comisión Mixta de Justicia Plural, la senadora Patricia Arce, para que las proposiciones acusatorias contra la expresidenta Jeanine Añez no se lleven a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, sino a la vía ordinaria. “Hemos presentado (el memorial) haciendo conocer la ley, que no se puede hacer juicio de responsabilidades. La señora (Jeanine Añez) no es presidenta; no ha sido presidenta ni con sucesión constitucional, ni electa, simplemente es usurpadora. Vía penal nomás se puede hacer juicio a la señora”, declaró Patty a la prensa. Valdez, que representa a Patty como demandante en el caso golpe de Estado, explicó que ellos observan que Añez no fue reconocida como presidenta porque nunca le entregaron su credencial como mandataria, como indica el artículo 192 de la Ley 026 de Régimen Electoral. “Hemos presentado un memorial y estamos adjuntando la ley (026) en donde el artículo 192 habla de la entrega de credenciales, en el parágrafo cuarto establece que en caso de renuncia, y el señor Evo Morales ha renunciado, y la ley taxativamente indica que debía entregarse credencial a la sucesora no se entregó porque no correspondía que ella sea presidenta”, afirmó. El jurista indicó que lo que se propone es trasladar las cuatro proposiciones acusatorias que tiene Añez a la vía ordinaria. La comisión recibió cuatro proposiciones acusatorias contra Añez, a quien se la sindica por el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), por la ampliación del funcionamiento de Fundempresa, por la supuesta vulneración de derechos durante la pandemia y por las masacres de Sacaba y Senkata. El pasado sábado, el Gobierno anunció que preparan una quinta denuncia por la presunta comisión de torturas, vejaciones y persecuciones.