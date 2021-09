Con una retractación pública se piensa poner fin a la demanda de Anabel Angus contra empresario





20/09/2021 - 15:40:14

El Deber.- La demanda presentada por Anabel Angus en contra del empresario Eduardo Urenda Aguilera podría resolverse por la vía conciliatoria si el acusado presenta una retractación pública por las declaraciones vertidas en las redes sociales, afirmó a EL DEBER el abogado de la presentadora de televisión, Martín Camacho, mediante un contacto telefónico. "Anabel busca que su honor y dignidad sean limpiados, y tener la certeza y seguridad de que el momento incómodo y el sufrimiento psicológico que sufrió no vuelvan a suceder", señaló Camacho. Los abogados de ambas partes trabajan las condiciones del acuerdo para evitar que el caso llegue a los tribunales. "Agradecemos el acercamiento real de Urenda, a través de su abogado, para el acuerdo conciliatorio" explicó el letrado que defiende a Anabel Angus. La afamada presentadora demandó al empresario por los delitos de acoso sexual y extorsión al descubrir mensajes inadecuados enviados por Urenda a las redes sociales de Angus. La conciliación incluye una retractación pública del empresario en la cual reconocerá que no conoce personalmente a la modelo además de comprometerse al "cese del hostigamiento" mediante los mensajes. Camacho dijo que la vía de conciliación permite resolver las demandas cuando hay un acuerdo mutuo entre las partes. Además, aclara que, en este caso, "no hay intención económica alguna ni se pretende causar daño alguno al señor Urenda o a su familia". Debido a la repercusión pública del caso, Camacho no descarta que el Ministerio Público pueda continuar de oficio. Espera que la retractación sirva para cumplir los principios de justicia restaurativa tal y como se recoge en la ley 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia.