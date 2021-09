Un dirigente comunal venezolano murió tras sufrir infarto durante un acto contra la opresión





20/09/2021 - 15:37:30

Infobae.- Héctor Seija, dirigente comunal, falleció en medio de un discurso político tras sufrir un infarto en el que le reclamaba a la alcaldesa del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui (oriente de Venezuela), Sugey Herrera, las necesidades y problemas que atraviesa su comunidad, según publicó el diario venezolano El Nacional. En un video que circuló a través de las redes sociales se puede observar a Seija pedir disculpas justo antes de desplomarse, por lo que tuvo que ser auxiliado rápidamente por las personas que asistían al evento político. “El pueblo está oprimido, y necesita expresar lo que siente. Por eso cuando dicen, derecho de palabra, pues derecho de palabra no, es el pueblo que quiere manifestarse. Son miles de personas las que tenemos aquí que quieren decir las cosas. Si pertenezco a una organización política y paso, informe tras informe y no me responden ¿ qué hago yo ahí? Me retiro de esa organización”, dijo Seija antes de caer tendido en el suelo en medio de su discurso. El momento quedó grabado por uno de los habitantes de la comunidad regional, quien difundió las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales este domingo 19 de septiembre. El hecho ocurrió la mañana del sábado en la cancha deportiva de Bergantín. “El pueblo necesita expresar lo que siente (…) el pueblo quiere manifestarse porque son miles de personas que quieren decirle a usted la cuestión”, expresaba el vocero comunal a la candidata chavista antes de sufrir un ataque al corazón. Seija criticaba que las organizaciones políticas tienen la responsabilidad de velar por el beneficio de todos los ciudadanos, por lo que denunciaba que era necesario que los actores políticos que no han podido hacer nada por la población se retiren de sus funciones, esto haciendo referencia a la alcaldesa Herrera del Partido Socialista Unidos de Venezuela (Psuv). “Aquí en Bergantín hay de todo, aquí hay falta de medicina, aquí no hay agua y lo que estamos tomando ahorita es barro. Aquí tenemos tres casos prioritarios que todo el mundo conoce y son tres niños desnutridos (…) y nadie hace nada por nada, nada”, fueron las últimas palabras de Seija antes de disculpase y caer al suelo sin aliento. “Primera vez que la veo a usted (…) El pueblo necesita expresar lo que siente, el pueblo quiere manifestarse (…) Aquí nadie hace nada por nada… discúlpeme”, le criticaba Seija a la alcaldesa chavista antes de colapsar ante los presentes.