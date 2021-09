Concejales de Súmate reiteran respaldo a Reyes Villa





20/09/2021 - 15:28:46

Los Tiempos.- Concejales de la bancada de Súmate reiteraron hoy su respaldo al alcalde Manfred Reyes Villa. En tanto, la presidenta del Concejo Municipal, Marilyn Rivera, informó que aguardan los documentos del caso para tratar el tema en sesión. "Jurídicamente hablando, no corresponde en este momento coartar el derecho que tiene Manfred Reyes Villa de seguir ejerciendo, como corresponde, sus funciones al mando de la Alcaldía. Se trata, reitero, de una movida política en desmedro de Cochabamba", sostuvo la presidenta del Concejo Municipal en conferencia de prensa. Acotó que al Concejo no ingresó ningún documento del caso de manera formal. "Lo que se ha solicitado por responsabilidad de todos los concejales es que el equipo jurídico emita un informe legal explicándonos de manera técnica jurídica qué es lo que corresponde en el caso concreto. Tengo entendido que el equipo jurídico, al igual que nosotros, no tiene la documentación necesaria para tomar acciones", explicó. El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo ayer que el Concejo Municipal debe pedir elecciones y si no lo hace, podría tener “responsabilidades”, dando por hecho que Reyes Villa tiene sentencia ejecutoriada.