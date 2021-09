CC dice que Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas es un peldaño para llegar a un Estado policiaco





20/09/2021 - 15:01:25

Página Siete.- Las bancadas de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos arremetieron este lunes contra el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que fue aprobado el pasado viernes en la Cámara de Diputados. Mientras los primeros advirtieron que la norma busca instaurar un "Estado policial", los segundos aseguraron que viola los derechos humanos de los bolivianos. "La Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas vulnera principios constitucionales y derechos fundamentales. Es otra arremetida del gobierno masista para imponer un Estado policial, usando a la UIF (Unidad de Investigaciones Financieras), el Ministerio de Justicia y la Procuraduría como aparatos de represión y persecución", escribió el líder de CC, Carlos Mesa, en su cuenta de Twitter. Momentos antes, el jefe de bancada de la agrupación política en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, expuso siete "cuestionamientos" a la norma y expresó la necesidad de que la ciudadanía "tome conciencia" al respecto. "(La Ley) conlleva un grandísimo riesgo para las actividades financieras, comerciales y civiles por los poderes extraordinarios de investigación y/o sanción que confiere a la UIF, Fiscalía, Ministerio de Justicia y PGE, que actúan como agentes de represión de Estado al servicio de intereses y móviles políticos", dijo en rueda de prensa. "Tiene una media sanción, falta otra media sanción en el Senado. (...) Esperamos que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia de no aceptar y rechazar cualquier intento de este Gobierno de construir un Estado policiaco en el país, donde la regla sea la represión, la arbitrariedad, la discrecionalidad y la excepción sea el ejercicio de los derechos y las libertades ciudadanas". Entre los cuestionamientos presentados se encuentran: el atentado contra la libertad de prensa al eliminar la confidencialidad, secreto o reserva cuando la UIF requiera información; la otorgación de poderes sancionatorios a la UIF y a sujetos privados; el que obliga a sujetos por Ley a reportar transacciones sospechosas, sin límite inferior de monto; que otorga súper poderes de investigación a los fiscales, sin intervención judicial "oportuna y eficaz"; y que establece el juzgamiento en rebeldía. Creemos La bancada de Creemos también se manifestó sobre el proyecto de Ley y, a través de un comunicado, instó a la población a manifestarse "en defensa de los derechos humanos, la libertad y de la democracia". "El proyecto de ley es un atentado grave a la democracia boliviana que viola importantes garantías judiciales y convierte a la UIF en un instrumento de represión estatal", consta en el documento. "El MAS está utilizando a la Asamblea Legislativa para consolidar una dictadura en el país. (...) Advertimos que el legislativo no puede frenar estas leyes injustas porque hoy por hoy ha sido recortado en sus derechos de eliminar los 2/3. La sociedad civil organizada debe generar las gestiones y reclamos necesarios para no dejar que este proyecto dictatorial y totalitario se consolide".