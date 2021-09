Miles de personas salen a las calles contra el caso El Sillar y apoyan a Reyes Villa





20/09/2021 - 14:59:27

Opinión.- Miles de seguidores del alcalde Manfred Reyes Villa se concentraron hoy en la Plaza 14 de Septiembre desde tempranas horas en apoyo a la autoridad edil y en contra del proceso que se lleva en su contra por el caso El Sillar. Durante la habitual iza de la bandera, al inicio de semana, seguidores de Reyes Villa y afines a la alianza Súmate se dieron cita a la Plaza Principal con banderas celestes y al grito de "Manfred, amigo, el pueblo está contigo". El Alcalde recordó que hace poco más de dos meses presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y explicó que la misma fue admitida bajo el argumento de violación a sus derechos humanos, toda vez que fue juzgado mientras el mismo no se encontraba en el país. "El Ministro de Justicia anunció que no se puede juzgar en rebeldía a nadie, pero en una semana mágicamente ha desaparecido esa ley. Entonces yo mismo he presentado una acción en la CIDH donde ha salido a mi favor en la anadmisibilidad diciendo que no se puede juzgar a una persona en rebeldía", manifestó. Desde lo alto del despacho edil, se dirigió a la concentración de seguidores realzando la gestión realizada en cuatro meses como burgomaestre. También indicó que aún le quedan varias instancias jurídicas para su defensa, pero que "lo más importante es el apoyo del pueblo". Por otro lado, el ministro de Justicia, Iván Lima, expresó este domingo que la defensa de Reyes Villa hace "uso arbitrario" de los mecanismos de apelación, reiterando que el caso Sillar Alternativo data de 2009 y que bajó apelaciones se dilató la sentencia que fue emitida hace algunos días indicando que la sentencia debe ser de cinco años de privación de libertad contra Manfred. Reiterando los planes de mejora para el municipio de Cochabamba, Manfred fue ovacionado por esta concentración que entre aplausos y gritos indicaban que no permitirán su salida de la Alcaldía. Por otro lado, el concejal Joel Flores señaló que muchos funcionarios ediles estarían siendo obligados a participar de esta manifestación, en una entrevista con Red Uno.