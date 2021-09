El Supremo de España se niega a suspender la extradición del exmilitar venezolano Hugo El Pollo Carvajal a EE.UU





20/09/2021 - 14:29:14

RT.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España rechazó este lunes el recurso interpuesto por el exmilitar venezolano Hugo 'El Pollo' Carvajal, para intentar impedir su extradición a EE.UU., donde es solicitado por presunto tráfico de drogas. Según medios locales, la decisión se conoció horas después de que Carvajal, quien fue capturado por la policía española a principios de este mes, declarara ante la Audiencia Nacional en el marco de una investigación abierta por terrorismo internacional. Su comparecencia fue avalada por el juez Manuel García Castellón, a petición de la defensa del exmilitar. Para el Alto Tribunal español, "nada hay" que pueda justificar el retraso de la ejecución de su extradición, que fue acordada por el Consejo de Ministros de marzo del año pasado. El juzgado considera, además, que la defensa no entregó argumentos nuevos a los que presentó en 2020. En ese sentido, la Sala insiste en que no comprende la razón por la que la defensa de Carvajal presenta de nuevo una petición, previamente denegada, y recuerda que, "por lógica jurídica", el recurso debía "invocar nuevos argumentos" para ser evaluado por el tribunal. La semana pasada, el exmilitar también recurrió la decisión del ministerio de Interior de España, que en 2019 le denegó una solicitud de asilo interpuesta por motivos políticos. De acuerdo a medios locales, las autoridades ibéricas rechazaron la petición porque Carvajal no había demostrado que tenía un domicilio particular. Detenido, prófugo y recapturado Carvajal fue detenido en abril del 2019 en Madrid, pero luego fue puesto en libertad en septiembre del mismo año, cuando la Justicia española determinó que los cargos en su contra eran demasiado vagos y la solicitud de extradición de EE.UU. tenía motivación política. No obstante, en noviembre de ese mismo año, la Audiencia Nacional de España acordó extraditar a Carvajal a EE.UU. y, en marzo de 2020, el Gobierno de España aprobó el proceso. Sin embargo, el exmilitar se mantuvo prófugo de la Justicia y en la clandestinidad, hasta su captura el pasado 9 de septiembre en Madrid. EE.UU. había prometido una recompensa de 10 millones por la captura de Carvajal, señalado en casos abiertos en Nueva York y Florida, uno por presunto tráfico de cocaína a territorio estadounidense en el 2008 y el otro por supuestos vínculos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), hecho por el que también fue sancionado por el Departamento del Tesoro. Carvajal fue director de la Inteligencia Militar de Venezuela por más de 7 años, durante el gobierno de Hugo Chávez y, brevemente, con el presidente Nicolás Maduro. En la actualidad, Caracas lo acusa de traición a la patria por conspirar contra el orden constitucional y democrático, ya que en febrero de 2019 alentó —en un video— a ejecutar un golpe armado contra el Gobierno venezolano, mientras reconocía como "presidente encargado" al exdiputado opositor Juan Guaidó.