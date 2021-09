Itacamba Cemento: Una empresa cruceña comprometida con la región y el país





20/09/2021 - 11:23:37

Santa Cruz se caracteriza por su pujanza, desarrollo y crecimiento, valores que son compartidos por Itacamba Cemento S.A. que desde el inicio de operaciones de su Planta Integral Yacuses, la única en el oriente boliviano, ha conseguido no solo satisfacer la demanda del mercado interno, sino equilibrar la oferta de este producto, dejando atrás el desabastecimiento y la especulación. En ese trayecto, cuadruplicó su producción a 50 mil bolsas diarias, lo que permitió que su marca Cemento Camba lidere las ventas en Santa Cruz, así como le valió exportar su producto a Argentina y Paraguay. Cemento Camba, en sus presentaciones IF 30 e IF 40, puede encontrarse en todo el mercado cruceño, sus provincias y regiones del país como Beni, Cochabamba, La Paz y Tarija, a través de distribuidores, y puntos de venta autorizados. La huella de este crecimiento, que perdura en el tiempo, no solamente tiene indicadores económicos, sino rostro; Itacamba genera 220 empleos directos y cerca de mil empleos indirectos; con el programa de Responsabilidad Social Empresarial, ha impactado de manera positiva a los más de 40.000 habitantes de la provincia German Busch, a través de más de 100 proyectos de RSE. El impacto de la industria cementera se refleja en los rostros de pobladores de la provincia, los ferreteros, los albañiles, los constructores, el usuario final y los colaboradores que forma la gran familia de Itacamba Cemento S.A. La cementera le ha cambiado la vida muchas personas que viven en la Provincia Germán Busch, especialmente a los pobladores de Yacuses, a través de convenios interinstitucionales que incluyen a los gobiernos municipales de la zona, en áreas como salud y educación. Dichas acciones han sido especialmente visibles durante la pandemia por Covid-19, por ejemplo, con el aporte de insumos de bioseguridad, y de equipos médicos, como respiradores móviles para los hospitales de la región, que permite hoy trasladar los casos más graves de COVID 19 hacia centros de salud de tercer nivel. Como homenaje a Santa Cruz, Itacamba Cemento S.A. traduce los 260 millones de inversión activos, en estabilidad en el mercado del cemento; desarrollo y sostenibilidad para las comunidades de la provincia German Busch; fuentes de trabajo, reconocimiento a su gente, a través de la visibilización de las personas que han acompañado a la empresa durante los cinco años de funcionamiento de la Planta Yacuses. Por ello, como empresa orgullosamente cruceña, felicitamos a todos los habitantes del departamento en el 211° aniversario reafirmando su compromiso con la región y el país.