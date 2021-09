100 viviendas devoradas y 5.000 evacuados: La erupción del volcán de la isla española de La Palma





20/09/2021 - 08:53:13

RT.- Este domingo entró en erupción el volcán Cumbre Vieja de la isla de La Palma, en el archipiélago canario, en España. Desde hacía ocho días el enjambre sísmico, con más de 4.000 terremotos, no había cesado y hacía presagiar la posibilidad de este desenlace, aunque no había certeza después de que el volcán llevara 50 años inactivo. Pero por la tarde la lava comenzó a salir disparada, lo que dio lugar a un espectáculo natural único. Desde entonces ocho bocas del Cumbre Vieja, situado en el sur de la isla, no paran de expulsar magma formando multitud de ríos de lava. La lava avanza a unos 700 metros por hora, más despacio que el paso humano, con una temperatura de 1.075 grados centígrados. Un centenar de viviendas destruidas Se calcula que los ríos ardientes ya se han tragado más de un centenar de viviendas y otras infraestructuras, como alojamientos rurales, además de numerosas zonas de cultivo agrícola, sector que es el sustento principal de una buena parte de los habitantes de la zona, si bien la buena noticia es que no hay que lamentar ningún daño personal. El presidente de las Canarias, Ángel Víctor Torres, ha sostenido en una entrevista en Antena 3 que en estos momentos "no hay certidumbre" sobre el número concreto de viviendas afectadas y ha descrito las escenas vividas como lenguas de lava de "seis siete metros" que "engulle las casas". Por su parte, la portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha afirmado en una entrevista en la televisión pública que se va a "analizar cómo quedan las circunstancias agrícolas y materiales para darles una respuesta lo más ágil posible", en referencia a las ayudas a las personas afectadas. Se especula que la lava tarde aún entre 12 y 14 horas en recorrer los alrededor de seis kilómetros que ahora la separan del mar. La zona por la que los expertos vaticinan que se prolongará la lengua de fuego pasa por numerosas viviendas y por la platanera más grande de La Palma. El ámbito territorial de esta emergencia abarca los municipios de Tazacorte, El Paso, Fuencaliente, Mazo y Los Llanos de Aridane. Afectando directamente a los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane



Imágenes tomadas por @IGNSpain @112canarias @CabLaPalma pic.twitter.com/15tAHPgxqZ — RTVC (@RTVCes) September 19, 2021 Más de 5.000 evacuados Hasta ahora se ha producido la evacuación de algo más de 5.000 vecinos, la mayoría en el núcleo de Todoque, perteneciente al municipio de Los Llanos de Aridane. Por el momento no se prevé que se vaya a desalojar a más personas. La erupción está teniendo lugar en el sur de La Palma, el lugar menos poblado de la isla, y el paso de la lava hasta el momento no ha coincidido con ningún núcleo, uno de los mayores temores que se albergan por el mayor número de daños que ello produciría. El desalojo también ha afectado a los turistas, y alrededor de 500 han tenido que ser reubicados desde los hoteles en los que estaban alojados. ¿Cuánto va a durar? Todavía no hay una certeza sobre cuánto durará este episodio de erupción volcánica, aunque se estima que dentro de 48 horas se podrá predecir su duración, que dependerá de la cantidad de magma que se haya acumulado en el reservorio del volcán. Se calcula que la bolsa de magma que está saliendo a la superficie se encuentra a entre 3 y 5 kilómetros de profundidad y que está conectada con otra que se encuentra a 20 o 30 kilómetros. Así, la retroalimentación entre ambas podría hacer que la erupción se prolongara en el tiempo. El coordinador científico del Instituto Volcanológico de Canarias, Nemesio Pérez, ha explicado en la televisión pública que se encuentran monitorizando el dióxido de azufre porque "es un parámetro muy importante" para predecir cuándo finalizará este proceso. "En Canarias hemos tenido erupciones que han durado varios días y otras que han durado varios meses. Hay un gran abanico de ventanas temporales. Entendemos que va a ser una erupción histórica", ha puntualizado. El archipiélago de las Canarias, situado en el Atlántico, es la única región española con vulcanismo activo. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado 15 episodios desde el siglo XV en las islas. Los dos últimos fueron una erupción en 1971, también en la isla de La Palma, y una erupción subacuática en la isla de El Hierro en 2011.

Sánchez suspende su viaje a la ONU El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el domingo la suspensión del viaje que tenía previsto a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Se espera que tome una decisión definitiva dependiendo de la evolución de la erupción y por el momento se afirma que el viaje no está cancelado, sino suspendido. El domingo por la noche el mandatario se trasladó a la isla, donde se planea que permanezca este lunes visitando las zonas afectadas y siguiendo la evolución de la erupción volcánica. En la zona se ha desplegado la Unidad Militar de Emergencias con 67 miembros y 30 vehículos, cifras que podrían aumentar hasta 180 efectivos y 57 vehículos, entre ligeros y pesados, a lo largo de la mañana. Además, también llegarán tres hidroaviones a primera hora de la tarde por si hubiera que luchar contra incendios que en ocasiones se producen asociados a la expulsión de lava. 🔴 ACTUALIZACIÓN 23:00h #ErupciónLaPalma



➡️ El operativo de #BomberosTF 🚒 en #LaPalma cambia ubicación y asciende después de que la cabeza de la colada cruzara la carretera. 6 profesionales y 6 voluntarios de Guía seguirán trabajando durante la noche. @CabLaPalma @112canarias pic.twitter.com/N5AVbXfgmw — Bomberos de Tenerife (@BomberosTf) September 19, 2021 Vuelos suspendidos La aerolínea Binter ha anunciado a primera hora de este lunes que se han cancelado cuatro vuelos con origen o destino a La Gomera, isla vecina de La Palma. Esta decisión llega después de que ayer el operador aeportuario español Aena recomendara a las aerolíneas no realizar vuelos durante tres días a tres islas del archipiélago: La Palma, La Gomera y El Hierro. El director de aeropuertos del Grupo Canarias en Aena, Mario Otero, ha comunicado que "no hay afección declarada en el tráfico aéreo" y que todo está monitorizado y "muy controlado"; además, ha informado de que la nube de cenizas se desplaza hacia el sur, en concreto hacia la isla de La Gomera, según ha confirmado la Agencia Española de Meteorología. El volcán está emitiendo a la atmósfera entre 6.000 y 9.000 toneladas diarias de dióxido de azufre, según una primera estimación del Instituto Volcanológico de Canarias. A partir de este martes se podrán conocer más detalles sobre la evolución esperada de la erupción. Ayer en La Palma logré una de mis mejores fotos, "Fuerzas de la Naturaleza". Siempre he dicho que la fotografía es el arte de la paciencia.

Canon EOS 5D Mark IV con el teleobjetivo Leica APO-TELYT-R 1600mm f/5.6

Se puede usar libremente pero citando al autor, por favor. pic.twitter.com/XXcEfx6a8W — Tnevni Odunem (@TOdunem) September 20, 2021