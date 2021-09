Gobierno: Inversión Pública en Santa Cruz asciende a Bs 2.160 millones





19/09/2021 - 19:48:20

ABI.- La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, destacó este domingo que el Gobierno nacional hasta julio invirtió alrededor de Bs 2.160 millones en el departamento de Santa Cruz, en diferentes obras en beneficio de la población. En esta gestión se tiene proyectado alcanzar una inversión de Bs 5.181 millones. “En la gestión 2021 nosotros ya hemos repuesto los niveles de inversión en el departamento de Santa Cruz de 5.181 millones de bolivianos. Hasta julio ya se han invertido 2.160 millones”, aseveró la autoridad en entrevista con Bolivia Tv. La autoridad explicó que, tras los análisis de los datos de inversión y crecimiento económico de la región, entre otros, se constató que la inversión estatal es uno de los principales factores para el crecimiento económico de las regiones. Dijo que durante 2020 Santa Cruz solo recibió la inversión estatal de Bs 2.083 millones. Además, se registró que la tasa de desempleo subió a 11,4%, una de las tasas más altas, y que el gobierno de Áñez no hizo nada para revertirla. “No existe un departamento en el territorio nacional que no haya sufrido las consecuencias nefastas del gobierno de facto en la administración de la política, económica y social”, aseveró. Sin embargo, aseguró que desde el Gobierno central ahora se está reactivando la economía de los departamentos con diferentes estrategias. En el caso del departamento cruceño, la inversión estatal se incrementó hasta un 178,7% en relación con 2020. Asimismo, indicó que en esa gestión se construirán y ampliarán hospitales de segundo nivel en siete municipios cruceños, con una inversión de Bs 849,3 millones. Añadió que si bien esas inversiones corresponden a los gobiernos subnacionales, el Gobierno nacional no dudará en invertir en áreas que beneficien a la población. Los municipios que se beneficiarán son: Camiri, Puerto Suárez, San Ignacio de Velasco, San Julián, Warnes, La Guardia y el municipio de El Torno. Además, el Gobierno tiene nuevos proyectos en el área energética, hidrocarburífera, agropecuaria, entre otros, que se están reactivando.