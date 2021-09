América Latina aprueba plan de autosuficiencia sanitaria para frenar el coronavirus





19/09/2021 - 08:37:15

ABI.- Seis acciones de corto y mediano plazo componen el plan de autosuficiencia sanitaria que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó en México a 31 Jefes de Estado y representantes de alto nivel de la región. En Palacio Nacional, donde se celebró la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó que las acciones van desde acelerar el proceso de vacunación hasta asegurar un mercado estable interno del sector farmacéutico para un mercado de 650 millones de personas, señala una nota institucional de la Cepal. “La motivación principal de este plan es el desigual acceso a la vacunación: Chile tiene el 87,5% de su población mayor de 18 años totalmente vacunada, pero vemos del otro lado el caso de Haití, con el 0,2%”, argumentó. Además, señaló que tres de las medidas no tienen costo para los países latinoamericanos y sólo requieren de unidad y voluntad política. Como ejemplo de la urgencia de que América Latina tenga una autosuficiencia de vacunas e insumos médicos para la pandemia del COVID-19 u otras emergencias sanitarias, Bárcena advirtió que la región no puede permitirse una asimetría con el resto del mundo, en específico con Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. “Ellos sí tienen vacunas, si no están vacunados es porque no quieren. Nosotros sí queremos pero necesitamos las vacunas”, señaló. Seis ejes para la autosuficiencia Reconocimiento de las agencias regulatorias regionales, cooperación entre ellas y aspiración a un ente regulador de América Latina similar a la Agencia Europea de Medicamentos es una de las propuestas -ahora mandatos- que la Cepal puso en la mesa. “Ustedes la tienen ¿Por qué nosotros no vamos a aspirar a ello?”, dijo Bárcena a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, presente en Palacio Nacional. En su argumentación, Bárcena destacó que en América Latina existen seis reguladoras de referencia mundial, las de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Cuba, pero aún es necesario un reconocimiento mutuo. Para ello, se contempla un repositorio virtual de datos clínicos, un observatorio de buenas prácticas, así como una cédula de convergencia regulatoria. Otra de las acciones contempladas es la creación de una plataforma regional de ensayos clínicos para la investigación de vacunas y otros insumos. “Para que haya vacuna debe haber fase 3 de ensayo clínico, si no fuera por nosotros algunas vacunas no estarían por ahí. Miren qué vergüenza, nosotros hemos puesto los brazos de nuestra población para los ensayos, pero no hemos sido capaces de negociar mejor”, señaló Bárcena. Ante el escaso éxito del mecanismo Covax que busca un acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19, la Cepal propuso un mecanismo de compras de estos y otros insumos médicos, que sea transparente y regional. Los otros tres puntos del plan de autosuficiencia contemplan la creación de consorcios, el aprovechamiento de flexibilidades ya existentes en propiedad intelectual y compras públicas nacionales, pues el 87% de las importaciones de medicamentos provienen de fuera de la región. No empezamos de cero La industria farmacéutica es un actor estratégico para el desarrollo, las empresas del sector son las que lideran el cambio tecnológico, pero en América Latina sólo representan el 8% y en el resto del mundo el 51%. Así lo expuso la secretaria ejecutiva de la Cepal, con la precisión de que las firmas transnacionales controlan el monopolio de patentes e investigación en Latinoamérica, mientras que la de la región “están más enfocadas a genéricos y biosimilares”. Además, retomó los señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado sobre la falta de transparencia con las que se maneja el sector privado farmacéutico: “necesitamos que las cámaras y las asociaciones trabajen con nosotros, pero necesitamos sistemas de regulación”. Para destacar el potencial de América Latina y señalar que “no es que empecemos de cero”, Alicia Bárcena destacó los consorcios que se han formado con empresas extranjeras como el de AstraZeneca/Oxford con México y Argentina, o el caso de Chile, que está por establecer una planta de la vacuna Sinovac. “Tenemos la capacidad regional y subregional para un acceso universal a vacunas”. Tras la votación y aprobación del plan, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que ahora “es un mandato”, por lo que la Cepal llamó a los Estados a nombrar un comisionado que dé seguimiento y en diciembre próximo tener las propuestas validadas con sus respectivas modalidades financieras.