Gremios periodísticos en emergencia por intento mordaza vía Ley contra las Ganancias Ilícitas





19/09/2021 - 08:14:35

Erbol.- La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) se declararon en emergencia y expresaron un voto de rechazo a la inclusión en el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas de una disposición que vulnera la libertad de expresión y que intenta amordazar al periodismo. Se refiere al artículo 11 del referido proyecto que elimina el secreto profesional a solo requerimiento de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dentro sus facultades de investigar el patrimonio de las personas sean públicas o privadas. Advierte que dicho artículo, vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, que instruye la regulación de la actividad periodística según la norma sectorial, que es la Ley de Imprenta, y el artículo 8 de la misma Ley de Imprenta, que expresa que “el secreto en materia de imprenta es inviolable”. A través de un comunicado, afirma que la imposibilidad de invocar el secreto profesional ante una orden de la UIF implica que los periodistas no podrán usar su derecho a otorgar la reserva o el anonimato a aquellas fuentes que así lo soliciten, antes de revelar manejos corruptos. El secreto de imprenta es una institución universal del Estado de Derecho y ayuda a los periodistas a investigar la corrupción de quienes administran recursos públicos o privados en que se afecten los intereses colectivos. Es, por tanto, una herramienta que contribuye a la transparencia informativa y a la fiscalización del poder, lo cual fortalece la democracia, porque no hay sociedad plenamente libre sin información, dice el comunicado. Observa que lo que el oficialismo busca es eliminar el secreto de imprenta para evitar que el periodismo investigue los malos manejos y así aumentar el secretismo y la opacidad en la administración de los recursos públicos, con lo cual la democracia se debilita y se incrementa la corrupción. Recuerdan que no es la primera vez que el MAS, fiel a sus inclinaciones autoritarias, busca imponer una “ley mordaza” y silenciar a los periodistas. Califican de burdo este intento de silenciar al sector y exigen la plena vigencia del secreto de imprenta, incluido en sus normas de regulación y autorregulación Anuncian que harán llegar su denuncia a entidades internacionales que protegen la libertad de expresión porque sin ella “no hay democracia y la democracia muere cuando no hay luz ni transparencia”.