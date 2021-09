Arce: Si actuábamos juntos en la lucha contra el Covid-19, los resultados no hubiesen sido tan desastrosos





19/09/2021 - 08:02:30

ABI.- En entrevista con la cadena TeleSUR, el presidente Luis Arce sostuvo este sábado que si los países latinoamericanos actuaban de manera conjunta en la lucha contra el COVID-19, y encabezados por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), los resultados no hubieran sido tan desastrosos en los países de la región. "En el tema de la pandemia, si nosotros hubiésemos actuado conjuntamente, por ejemplo, a la cabeza de la Celac, quizá no hubiésemos tenido los desastrosos resultados que hemos tenido como región en la lucha contra el COVID-19, donde tenemos más o menos un ocho por ciento de la población mundial, pero tenemos cerca de 33 por ciento de contagios, de enfermos en la región a nivel mundial", indicó. Dijo que muchos países no supieron enfrentar el problema y registraron los mayores índices de contagios. "Realmente hay países que no han sabido encarar el problema y cuando uno mira la estadística, de qué países son los que tienen mayor cantidad de contagios, son justamente países que no están queriendo incorporarse a la Celac", apuntó. En el caso de Bolivia, recordó que cuando asumió el Gobierno muchos países ya habían comenzado las gestiones para la compra de vacunas y que se tuvo que desarrollar una labor inmediata para buscar y comprar el inmunizante. "Tuvimos que hablar con Rusia, tuvimos que hablar con China, para que Bolivia pudiera contar con algo de vacunas, para iniciar el proceso de vacunación. Bolivia le apostó tanto al sistema de Naciones Unidas, el Covax, como también a la compra directa, porque no sabíamos a ciencia cierta cuándo nos iba a llegar del Covax", mencionó. Apuntó que Bolivia destaca por haber avanzado en el proceso de vacunación, que es universal, gratuita y proporcionada en un 100% por el Gobierno nacional. "Estamos avanzando, creo, a un ritmo interesante para inmunizar a la población boliviana. La vacunación es universal y gratuita, el Gobierno nacional ha comprado vacunas y estamos distribuyendo a todas los municipios para que vacunen de manera gratuita a todos los personas mayores de 18 años", manifestó. Recordó que muchos políticos de oposición, entre ellos el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, como parte de su campaña electoral, ofrecieron vacunas a la población boliviana y que hasta la fecha no compraron una sola. "El gobernador de Santa Cruz, que fue uno de los que encabezó el golpe de Estado de 2019, en su campaña hizo pues una sugerencia de que ellos iban a comprar vacunas, pero hasta ahora no han comprado una sola. El 100% de las vacunas que circulan en Bolivia, son traídas por el Gobierno nacional y distribuidas gratuitamente a todos", subrayó.