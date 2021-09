Cumbre de la Celac concluye con declaración conjunta contra el bloqueo a Cuba





19/09/2021 - 07:59:24

ABI.- Con una declaración conjunta contra el bloqueo económico a Cuba, y a favor de la soberanía argentina sobre las Malvinas, un plan para la autosuficiencia sanitaria, entre otros acuerdos, concluyó este sábado la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En una conferencia de prensa al finalizar la sesión, el canciller mexicano Marcelo Ebrard reconoció que “hay diferencias serias e importantes” entre los países de la Celac, pero dijo que esto “no debe asustar a nadie”. Señaló que la región está en una nueva etapa: "hace año y medio no nos hablábamos, ahora estamos viendo cómo crear la autosuficiencia en vacunas, es un cambio enorme", reportó el diario La Jornada. Agregó que antes, esas diferencias impedían incluso que los países de la Celac se reunieran, pero Ebrard lo dio por superado y dijo que fue una cumbre “muy exitosa, tuvimos la participación de 31 países”. Y es que, agregó, “no se llevaba a cabo una cumbre como esta hace muchos años, consideramos que ya solo por el hecho de habernos reunido es un éxito mayor”. Afirmó que se ha cumplido el objetivo de que la Celac sea el principal instrumento de cooperación e integración regional. Dijo que en su momento se presentará la postura que están trabajando diversos países sobre el futuro de la Organización de Estados Americanos (OEA). Acompañado de la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Alicia Bárcena, Ebrard dijo que la cumbre resultó en una declaración conjunta de 44 puntos y declaraciones especiales sobre la necesidad de poner fin al bloqueo comercial a Cuba y sobre las islas Malvinas. Dijo que la declaración sobre Cuba fue trabajada largamente con todos los países de la región y que ninguno la ha objetado. Se aprobaron, siguió Ebrad, acciones inmediatas, como la institución de un fondo para hacer frente al cambio climático con más de $us 15 millones. “Dirán que es poquito, pero no hay ningún fondo de América Latina con esos recursos”, dijo el canciller. La Celac llevará también una posición común a la Conferencia COP26 de la ONU en Glascow, que versará “sobre la base de la justicia que debe haber para hacerle frente al cambio climático”, dijo Ebrard. También hubo un acuerdo relacionado con vacunas anticovid. “Si algo nos ha llevado a reunirnos ha sido la pandemia, la región tiene más muertes que ninguna otra región del mundo. Ha sido extremadamente difícil conseguir las vacunas, ha sido injusto, abusivo, que tantos países no tengan vacunas”, destacó el funcionario. Se aprobó por unanimidad “un plan para que nunca más vuelva a sucederle algo así a la región”, siguió. Entre otros puntos contempla la creación de una agencia reguladora sanitaria regional, que permitiría que si un país aprueba una nueva vacuna, podría ser usada en toda la región de inmediato. Se aprobó también la constitución de la Agencia Latinoamericana y del Caribe del Espacio. “Me parece que estos logros valen la pena y nos llenan de esperanza”, afirmó Ebrard. Añadió que en los próximos meses se buscará dar una estructura de gobierno a la Celac para que sus acuerdos tengan permanencia y eficacia. "Estamos creando instituciones y por lo tanto se va a requerir una gobernanza permanente", sostuvo.