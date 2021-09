Avasalladores hieren a balazos a un productor de soya; está en terapia intensiva





19/09/2021 - 07:50:36

EL Deber.- Una nueva agresión por tierras ocurrió ayer por la tarde en el Núcleo 53 de la comunidad El Carmen, distante a 90 kilómetros de San Julián. Hay una persona con heridas de bala, Juan Montaño López, y otras 15 personas lesionadas con arma blanca y golpes. Según el parte policial, el hecho ocurrió a las 16:30 del sábado cuando Montaño, dueño de la propiedad agrícola, acompañado de trabajadores y comunarios del lugar, se dirigió a su predio para pedir que los avasalladores desalojen; sin embargo, fueron atacados con machete, palos y disparos de armas. De acuerdo al informe preliminar, Montaño, que se encuentra en terapia intensiva de una clínica en Santa Cruz de la Sierra, fue trasladado de emergencia al hospital municipal de San Julián y posteriormente, en avioneta, a un centro con mejor capacidad de atención en la capital del departamento. El último reporte médico, indicó que Montaño (51) recibió tres impactos de bala, dos fueron a ambos hombros y un tercer tiro llegó a la altura del cuello. El personal de la salud aún se encuentra analizando que tipo de cirugía se le va a realizar y cuál proyectil va a ser el primero en ser extraído. Cuando Montaño fue atendido en el hospital de San Julián, en primera instancia, llegó casi en estado de shock por lo que fue estabilizado de emergencia y se le colocó un paquete globular. El hecho: Uno de los trabajadores que acompañaron a Montaño, Franklin León, se encuentra con heridas en el brazo, la cabeza y las piernas, producidas por machete y golpes, por lo que también tuvo que ser asistido en un centro de salud de la comunidad, junto con el resto de los agredidos. “Están avasallando tierras sembradas con soya, diciendo que son tierras fiscales; sin embargo, no es así. Estas tierras vienen siendo trabajadas desde hace años. Ellos se quieren adueñar de esto que está sembrado”, dice uno de los afectados. “Por favor, autoridades, ayúdennos a sacar a esta gente abusiva que se quiere adueñar de lo ajeno, de tierras trabajadas”, agregó el denunciante. Por su parte, el trabajador agredido con machete, con lágrimas en los ojos pedía ayuda a las autoridades: “Miren cómo me han ‘macheteau’, no puedo mover el brazo. Me golpearon la cabeza y me duele mucho. Yo soy un simple trabajador y ellos vinieron con escopeta y con machete para atacarnos”, contó. Denuncia en la Policía La esposa del afectado, Luciana Olivier, denunció que los avasallamientos en sus terrenos que utiliza para sembrar soya y girasol, datan de hace dos semanas. Ya el 8 de septiembre, la familia afectada presentó una denuncia ante el fiscal de turno. Olivier agregó que los enfrentamientos con los loteadores comenzaron a las 10:00 de la mañana del sábado, y se intensificaron en la tarde. “Hay videos donde se los ve (a los avasalladores) armados con machetes, hachas y escopetas, que comenzaron agredir a mi esposo y sus trabajadores”, denunció. Agregó que la persona que disparó contra su esposo fue: R.Q.V., supuestamente vinculado a una autoridad de la Alcaldía del Puente. “Tenemos la foto (del agresor) que ya fue entregada a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Ministerio Público para que realicen la investigación”. Olivier aseguró que se tienen pruebas que este funcionario público estaría pagando a los que atacaron a su esposo y sus trabajadores. “Por eso lo que busca es hacer un negociado de estas tierras junto con las personas que está financiando”. Finalmente contó que el avasallamiento de los predios data de varios años y que en 2019, su esposo junto con los otros dueños de los 10 predios presentaron una denuncia por asociación delictuosa y la justicia los favoreció al emitir una orden de desalojo. Los loteadores salieron de las tierras, pero hace unos días volvieron y amenazaron con quemar los cultivos de soya y la maquinaria. Este es el segundo enfrentamiento, que se da por el tema tierras en menos de una semana en la zona de la Chiquitania. El último ocurrió en la propiedad El Encanto, ubicado en la comunidad Santa María, provincia Guarayos, donde un contingente de policías llegó para desalojar a un grupo de personas denunciadas por ocupar ilegalmente un predio privado.