¿Quién es el hombre acusado de acosar a Anabel Angus?





18/09/2021 - 16:22:03

Página Siete.- Un verdadero “Peter Pan” (hombre que no madura), banquero, proveniente de una familia rica y amigo del cantante Julio Iglesias. Así es Eduardo Urenda Aguilera, que según Anabel Angus, presentadora de Tv, la acosa desde abril. La modelo lo denunció el jueves ante la Felcv por acoso sexual y extorsión. “Eduardo es el perfecto ‘Peter Pan’, porque no madura hasta ahora, pese a que ya bordea los 60 años”, cuenta desde Santa Cruz una fuente que prefiere el anonimato. El jueves, la presentadora y cantante presentó una denuncia por acoso sexual contra Urenda en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Radial 17. El empresario llevaba escribiéndole desde abril pasado. ¿Por qué un Peter Pan? Quienes lo conocen, lo describen como una persona que posee muchísimo dinero, pero que no termina de madurar. En términos clínico-psicológicos, quienes sufren el síndrome de Peter Pan son aquellos “hombre-niño” que se resisten a crecer. “Son hombres joviales, simpáticos, el ‘alma de la fiesta’ y seductores”, según la página psicologia-online.com. Urenda procede de una familia que dirigió un banco y, tras su cierre, invirtió en otro, en el que es un alto ejecutivo. Amigo de Julio Iglesias La Fiscalía Departamental cruceña hizo conocer, con base en un extracto de llamadas, que el acusado envía mensajes a la presentadora entre la 1:30 y las cinco y media de la madrugada. Uno de esos chats enviado a Angus dice: “No me llamaste nunca”. El inversionista es además amigo del cantante español Julio Iglesias, que cuando se presentó hace años en Santa Cruz, paseó en un vehículo Corvette rojo de propiedad de Urenda, reveló la fuente. Por acoso y extorsión Angus presentó la denuncia contra Urenda el jueves ante la Fiscalía por los delitos de acoso sexual y extorsión. “Me estuvo escribiendo desde abril y, como no lo conozco ni lo sigo (en las redes), estos mensajes no me llegaban a la bandeja principal; por lo tanto, no los veía hasta ese día 9 de septiembre que leí todo lo que este señor había escrito”, escribió Angus en sus redes sociales. Reveló luego que los mensajes que el hombre le dejaban eran para que le pague una supuesta deuda y que caso contrario enviaría a un abogado para que no se burlara de él. “Por eso he decido romper el silencio y he tomado valor para contarles que acabo de sentar una denuncia formal en contra de esta persona. Decidí no callar y denunciar el acoso y extorsión de los cuales me siento víctima”, aseveró. El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, invitó a Urenda a que preste su declaración. Este medio intentó ubicarlo, dejó un mensaje en su cuenta de Facebook, para tener su versión, pero no contestó.