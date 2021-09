Mató a su madre, a su padre y su hermana, y subió perturbadoras imágenes a las redes sociales





18/09/2021 - 09:47:36

Infobae.- Un adolescente de 15 años de Texas asesinó a su madre, su padre, su hermana y sus dos perros, y luego publicó fotos gráficas de sus cuerpos en las redes sociales, advirtiendo que iba a cometer un tiroteo en la escuela. Una vez cercado por la policía, se suicidó. La policía reveló que el menor, William Quince Colburn III, publicó fotos “perturbadoras” de la familia asesinada. Entre las víctimas se encuentran los padres del adolescente, William Colburn Jr. de 63 años, Jana Colburn de 53, su hermana de 13 años, Emma Colburn , y sus dos mascotas. Los policías comenzaron a investigar a Colburn III después de ser alertados de las inquietantes imágenes que publicó el miércoles pasado en un grupo en las redes sociales, explicó el Departamento de Policía de Aransas Pass en un comunicado. En el post, Colburn III amenazaba con continuar su raid de violencia en una escuela pero no decía cuál. Finalmente, la policía localizó al adolescente el miércoles por la noche en un parque de casas rodantes cerca de Aransas Pass. Cuando le pidieron que saliera, se negó, por lo que comenzó una negociación. Luego de unos minutos de intercambios de gritos, las autoridades escucharon un disparo y el golpe de alguien cayendo al suelo, dijo la policía. Cuando los uniformados entraron en la casa rodante, encontraron a Colburn III muerto por una herida de bala, así como los cuerpos de otras tres víctimas Otra de las hijas del matrimonio asesinado, Mahria Batts, se enteró de la triste noticia en la mañana siguiente, cuando su madre cumplía años. “Esta mañana, todos nos hemos levantado emocionados para felicitar a nuestra madre por su 53 cumpleaños”, reveló en una página de GoFundMe. “Pero en lugar de eso, nos hemos quedado desolados con una noticia que nos ha roto el corazón”, escribió. “Como se pueden imaginar, esto es difícil para nosotros en este momento”, dijo. “Estamos dolidos. No lo entendemos. Estamos perdidos. Estamos enfadados”, agregó. El sheriff del condado de San Patricio, Oscar Rivera, se mostró agradecido por la rápida actuación de la policía en el caso. “Me alegro de que hayamos podido encontrarlo antes de que pudiera haber ocurrido algo peor”, dijo Rivera. Afirmó que si no hubiera sido por la ‘rápida acción’ del equipo de redes sociales y el alerta de otros adolescentes dentro del grupo donde se hizo la amenaza, “bien podríamos haber estado trabajando en un evento aún más trágico esta mañana”. El adolescente no estaba registrado en ninguna escuela local y las autoridades creen que fue educado en casa. “No estoy seguro de qué escuela planeaba atacar, pero ciertamente tenía las armas y la munición para hacerlo”, dijo Rivera. Cuando lo encontraron, ya sin vida, el adolescente tenía al menos dos pistolas y un rifle. Días atrás, dos adolescentes de la Florida fueron arrestados después de que las autoridades de la ciudad de Fort Myers, en la costa oeste de la península, descubrieran que tenían planes concretos de llevar adelante un tiroteo masivo en su escuela media, que hubiera sido comparable con los asesinatos realizados el 14 de febrero de 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, de la ciudad de Parkland en el sur de la Florida, donde murieron 17 personas (14 estudiantes y 3 empleados de la escuela). El hecho ocurrió en la escuela media Marsh. Un estudiante le avisó a una maestra que uno de los ahora detenidos tenía un arma en su mochila. De inmediato, las autoridades de la escuela intervinieron y determinaron que el alumno estaba trabajando en combinación con otro estudiante. Los menores, dos varones de 13 y 14 años, están ahora detenidos en una cárcel de menores enfrentando cargos de conspiración para realizar un tiroteo masivo. Al intervenir la policía descubrió que los niños estaban estudiando en detalle cómo había ocurrido la masacre de Columbine, en el año 1999. En aquel entonces, dos estudiantes ingresaron armados a la escuela secundaria de Littleton, Colorado, y mataron a 12 estudiantes y un maestro. Los estudiantes de Fort Myers tenían detalles de cómo había sido el operativo de los asesinos de Columbine.