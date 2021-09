Rolls-Royce termina con éxito el vuelo de prueba de su primer avión completamente eléctrico





18/09/2021 - 09:33:22

RT.- Rolls-Royce ha completado exitosamente el vuelo de prueba inicial de su primer avión totalmente eléctrico llamado Spirit of Innovation, informó este viernes la compañía británica a través de un comunicado. El aparato despegó desde un aeródromo de pruebas del Ministerio de Defensa del Reino Unido, ubicado en la ciudad inglesa de Amesbury. La aeronave permaneció en el aire por aproximadamente 15 minutos, tiempo durante el cual se pudieron recopilar valiosos datos sobre su rendimiento, potencia eléctrica y sistemas de propulsión para mejoras futuras. En las imágenes publicadas por la compañía se puede ver al avión monomotor elevarse suavemente sobre la pista con un piloto en su interior. Luego de dar algunas vueltas en el aire consigue aterrizar sin problemas. La potencia del motor eléctrico de Spirit of Innovation es de 400 kw (más de 540 caballos de fuerza), lo que permite a la aeronave alcanzar una velocidad de hasta unos 482 kilómetros por hora. Anteriormente, la empresa manifestó que buscaba construir el avión eléctrico más veloz del mundo. Además, el motor funciona con el paquete de baterías "con mayor densidad de potencia jamás ensamblado para un avión". Su diseño está pensado en alcanzar la máxima eficiencia energética y marca un hito en la transformación de la industria de la aviación hacia la descarbonización. Se espera que en un futuro Spirit of Innovation pueda ser utilizado como taxi aéreo, aunque Rolls-Royce también está trabajando en usar su tecnología para un avión grande de pasajeros con un sistema de propulsión eléctrica. "Estamos enfocados en producir los avances tecnológicos que la sociedad necesita para descarbonizar el transporte por aire, tierra y mar", subrayó Warren East, director general de la compañía.