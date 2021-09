Médicos: Gobierno se lleva los ítems de Tarija a otras regiones





18/09/2021 - 08:35:45

El País.- Desde el Colegio Médico advierten que el Gobierno nacional empezó a llevarse los ítems ministeriales de Tarija a otras regiones del país, una acción que, se advierte, atenta en contra del sistema sanitario del departamento y que repercute de manera directa en la atención a la población. Piden las autoridades y organizaciones sociales actuar para frenar esta situación. A la fecha, el Gobierno nacional tiene una deuda histórica de asignación de ítems de salud por crecimiento vegetativo, más de tres mil, según un análisis técnico del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Por otro lado, la falta de recontratación de recursos humanos que dependían del Gobierno nacional, en plena pandemia Covid, obligó al Hospital Regional San Juan de Dios (HRSJD) a cerrar Terapia Intermedia y reducir sus camas de Terapia Intensiva, de 23 a 13. Una similar situación se vive en hospitales de las provincias. Ebert Salazar, presidente del Colegio Médico de Tarija, explicó que hay una preocupación en su sector porque sus colegas que trabajaban con ítems ministeriales fueron despedidos, pero en vez de contratar a otros profesionales para que cubran ese puesto, los llevaron a otro departamento del país. “Eso es justamente lo que habíamos anunciado, la Ley de Emergencia Sanitaria y su Reglamentación 4542, les faculta llevar un ítem de un departamento a otro. Eso es lo que nosotros habíamos advertido – comentó el médico –. Esta migración de ítems ya la estaban haciendo, incluso, antes de que salgan estas normativas. Hace tiempo nosotros citamos a las autoridades, departamentales, municipales, universidad y juntas vecinales, para advertir esta situación, pero no asistieron a la convocatoria”. El dirigente mostró la documentación de los profesionales que fueron despedidos y con quienes sostuvo reuniones. En ese sentido, determinaron pedir un relevamiento de información al Servicio Departamental de Salud, pero no hubo una respuesta. Al respecto, Álvaro Justiniano, director del Sedes, explicó que él no despidió a ningún personal con ítems del Ministerio de Salud, y que esa información la debe proporcionar esa cartera de Estado, mas no su repartición departamental. Edwin Arana, secretario de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado (Fejuve), comprometió hacer gestiones para que el Gobierno nacional, departamental y municipal, cumplan sus competencias en salud, para que se garanticen los ítems necesarios para Tarija. El dirigente indicó que la próxima semana recibirán información oficial, con ello buscarán coordinar con otras instituciones, como el Comité Cívico que aglutina a varias organizaciones, de manera que se pueda tener una mayor presión social para garantizar los recursos humanos en el área de salud. Romina Salazar, asambleísta departamental por el Movimiento Al Socialismo (MAS), recordó que el Ministerio de Salud en este año dejó 326 ítems para todo el departamento distribuidos en los municipios, para los programas Safci, Telesalud, Mi Salud, Bono Juana Azurduy. Al margen de ello, dejó medicamentos e insumos de bioseguridad valuados en 17 millones de bolivianos. Vecinos piden agilizar el traslado del Hospital Edwin Arana, secretario de la Federación de Juntas Vecinales de Cercado, indicó que pedirán agilizar el traslado del Hospital Regional San Juan de Dios de Tarija al Hospital Materno Infantil, dadas las condiciones de deterioro que tiene la primera infraestructura mencionada. Entiende que ese proceso es netamente técnico, por el equipamiento médico y demás materiales que necesitan ser llevados con cuidado.