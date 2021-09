Presidente convoca a empresarios a trabajar por la consolidación del camino de la estabilidad y del crecimiento económico





18/09/2021 - 08:00:43

ABI.- El presidente Luis Arce convocó este viernes a los empresarios grandes, medianos y pequeños del país a trabajar de manera conjunta por la consolidación del camino de la estabilidad y del crecimiento económico con justicia social. “Empresarias y empresarios honestos, emprendedores, pequeños, medianos, grandes, que trabajan por el bienestar del pueblo, del departamento, de nuestro país, esta noche me dirijo a ustedes convocándolos a que todos pongamos nuestro mayor esfuerzo y consolidemos el camino de la estabilidad y del crecimiento económico con justicia social”, dijo en la inauguración de la 45 versión de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz). El jefe de Estado explicó que se precisa que las cifras catastróficas económicas causadas por el golpe de Estado del año pasado no se repitan nunca más y que no vuelvan los días de zozobra, incertidumbre e inestabilidad. En ese contexto, recordó que el Gobierno nacional trabaja de manera ardua para generar las condiciones que el empresariado necesita para invertir y apostar por el departamento de Santa Cruz y por el país. “Construir es difícil, destruir es muy fácil y reconstruir demanda mucho más esfuerzo, ese es el momento en el que nos encontramos, de reconstrucción, de reactivación, de recuperación económica luego de una profunda crisis económica y social”, sostuvo. Agregó que se apuesta por el crecimiento de Bolivia, con la esperanza de mejores días para el país, conscientes de que el camino del desarrollo económico y social es el correcto, “todas y todos ponemos nuestro granito de arena para salir adelante”.