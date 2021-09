Arce en Expocruz: Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado





18/09/2021 - 07:56:12

ABI.- El presidente Luis Arce Catacora pidió este viernes dejar atrás las acciones políticas irresponsables impulsadas por pequeños grupos e intereses mezquinos, para que no se repitan hechos como los ocurridos durante el golpe de Estado de 2019, e instó a resolver los problemas de la democracia con más democracia, dijo durante la inauguración de la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz) “Deben dejarse atrás las acciones políticas irresponsables impulsadas por pequeños grupos e intereses mezquinos, que tienen un alto costo económico para ustedes, pero fundamentalmente un alto costo humano, porque la economía podemos reconstruirla; pero las vidas no las recuperamos jamás”, lamentó. Agregó “que no se repitan las listas a lo Pablo Escobar ni el dar nombres de empresarios en tarimas poniendo en riesgo incluso la vida de sus familias. Los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia, no con golpes de Estado, rupturas del orden constitucional ni gobiernos de facto, pues una vez más se ha confirmado a dónde nos lleva ese camino”, enfatizó. La autoridad asistió a la inauguración de la Expocruz acompañado por el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, ministros de Estado y representantes del Órgano Legislativo. El mandatario recordó que gracias a la unidad, a la lucha y conciencia del pueblo boliviano se recuperó la democracia en octubre de 2020. Convocó también a los empresarios a poner sus mejores esfuerzos para consolidar el camino de estabilidad y crecimiento económico con justicia social, para llegar al Bicentenario del país con una Bolivia digna, productiva y soberana, con democracia intercultural consolidada, en crecimiento con igualdad de oportunidades, libre de racismo y toda forma de discriminación. “Que nunca más repitamos las cifras catastróficas de 2020, y esos días de zozobra, incertidumbre e inestabilidad, necesitamos avanzar con justicia. Nosotros, como gobierno nacional estamos trabajando arduamente para generar las condiciones que el empresariado necesita para invertir, para apostar por el departamento y por nuestro país”, aseveró.