Suman tres procesos contra Álvaro Coímbra y cuatro contra Rodrigo Guzmán, ambos exministros de Añez





17/09/2021 - 16:45:48

Erbol.- Aparte del caso denominado “golpe de Estado”, los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán ya tienen en su contra otros procesos que se les abrió por parte del Ministerio Público y que deben enfrentar desde su encierro en la cárcel de San Pedro. El abogado Luis Guillén informó que Coímbra tiene tres procesos en su contra, mientras que Rodrigo Guzmán enfrenta cuatro. Respecto a Coímbra, aparte del proceso por el denominado “golpe”, el abogado explicó que tiene un segundo proceso porque, cuando era Ministro de Justicia, creó un comité para defender a personas perseguidas políticas durante el gobierno de Evo Morales. En el proceso por haber creado dicho comité, Coímbra es sindicado por resoluciones contrarias a la Constitución y otros delitos, por lo cual la justicia decidió en julio dictarle seis meses de detención preventiva, plazo que se cuenta aparte del encarcelamiento que ya cumple por el caso “golpe”. El abogado Guillén rechazó que se procese a Coímbra por la creación del comité, porque el mismo no contó con presupuesto del Estado y la Contraloría ya estableció que no hubo hecho irregular al respecto. El tercer caso contra Coímbra es por legitimación de ganancias ilícitas, en un proceso por el cual también está acusado el exministro de Energías, Rodrigo Guzmán. Según Guillén, en este caso por legitimación de ganancias ilícitas se implica también a personas conocidas del Beni y se les vincula con el narcotráfico. Aseveró que no existe sustento para esa acusación. Respecto al exministro Guzmán, tiene en su contra el proceso por el denominado “golpe”, el de legitimación de ganancias ilícitas y otros dos más. El exministro de Energías también está acusado por la presunta comisión de delitos de corrupción, en adquisición de insumos contra la pandemia cuando era autoridad. Por este caso, se investiga a Guzmán porque se había ordenado la compra de los materiales como barbijos y otros, pero de manera abrupta se canceló el vuelo de traslado desde China, para supuestamente evitar un escándalo de presunto sobreprecio. En ese caso, recientemente el lunes 13 de septiembre, la justicia determinó seis meses de detención preventiva de Guzmán, periodo que se cuenta aparte de su detención por el caso “golpe”. El cuarto proceso contra Guzmán es por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, a denuncia del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. Según el abogado Guillén, Guzmán fue citado a declarar por ese último caso este viernes en la cárcel de San Pedro. Indicó que tras su declaración seguramente tendrá mayor conocimiento de qué se trata este proceso. Los dos exministros fueron aprehendidos el 12 de marzo de 2021 en Beni, acusados por terrorismo, sedición y conspiración en el caso denominado “golpe de Estado”. Entonces se les dictó seis meses de detención preventiva, plazo que ya terminó, sin embargo, tienen vigentes otras detenciones preventivas por los otros casos.