El MAS envía al Ministerio Público lista de 36 personas que fueron parte del golpe de Estado





17/09/2021 - 16:15:48

ABI.- El secretario departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz, Eddy Loza, anunció este viernes que se enviará al Ministerio Público una lista de 36 nombres de personas que formaron parte del golpe de Estado de noviembre de 2019. “Tenemos una lista de 36 personas, de las cuales el Ministerio Público seguramente va a revisar, la encabeza (Jeanine) Áñez, (Arturo) Murillo y (Fernando) López, también estamos hablando de (Luis) Larrea, un sujeto que ha hecho también sedición y hasta ahora sigue hablando de la salud”, indicó. El documento es firmado por representantes de las cinco regionales del MAS, provincias, el Consejo de Federaciones Campesinas de Mujeres de los Yungas (Cofecay), de El Alto, de La Paz y toda la militancia, además de responsables de los distritos y dirigentes, señaló. “La mayoría de los denunciados no están encarcelados, a nosotros las bases nos indican que deben ser estas (personas) detenidas, por tanto, el Ministerio Público debe hacer su trabajo y debe cumplir con el reclamo del pueblo”, manifestó. Recordó que producto del golpe de Estado se asesinaron a 38 personas y otros miles fueron perseguidos, detenidos y torturados. “En el golpe sangriento hemos perdido muchos hermanos a nivel nacional y no solamente eso, tenemos perseguidos, maltratados y no podemos olvidarlo. La historia de Bolivia, de este golpe sangriento, no puede quedar impune”, subrayó. Según Página Siete estos son los nombres de algunas de las personas que conforman la denominada “lista de golpistas”: Jeanine Añez (expresidenta)

Arturo Murillo (exministro de Gobierno)

Williams Kaliman (excomandante en jefe de las FFAA)

Waldo Albarracín (exrector de la UMSA)

Luis Fernando Camacho (exlíder del Comité Pro Santa Cruz)

Marco Pumari (exlíder de Comcipo)

Carlos Mesa (expresidente)

Rómulo Calvo (líder del Comité Pro Santa Cruz)

Rafael Quispe Flores (exdiputado)

Amalia Pando (periodista)

Tuto Quiroga (expresidente)

Édgar Villegas (Ingeniero)

Yassir Molina (líder de la RJC)

Iván Martín Delgado

Jorge Valda (abogado)

Chiqui Martínez (abogado)

Virginio Lema (periodista)

Roberto de la Cruz (exdirigente de la COR)

Branko Marinkovic (empresario y exministro de Economía)

Luis Almagro (Secretario General de la OEA)

Samuel Doria Medina (líder de Unidad Nacional)

Martha Yujra

Karen Longaric (excanciller)

Luis Fernando López (exministro de Defensa)

Yerko Núñez (exministro de la Presidencia)

Iván Arias (exministro de Obras Públicas)

Víctor Hugo Cárdenas (exvicepresidente y exministro de Educación)

Víctor Segovia

Érika Guarachi

Arón Ibarra

Alejandro Ballón

Luis Larrea (presidente del Colegio Médico de Bolivia)

Antonio Alcón Daza