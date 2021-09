Gobierno pide al Órgano Electoral que convoque a nuevas elecciones para la Alcaldía de Cochabamba





17/09/2021 - 12:05:42

ABI.- El viceministro de Régimen Interior y Policía, Nelson Cox, señaló este viernes que el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) debe corregir lo que ocasionó por haber “forzado” la habilitación de Manfred Reyes Villa para la Alcaldía de Cochabamba, quien desde años atrás tenía un proceso penal. “Lo que en este momento corresponde es que primen los mandatos constitucionales, el cumplimiento de la ley y que se retomé correctamente el camino democrático llamando a una nueva elección, asumiendo consecuentemente las responsabilidades legales todas las autoridades que viciaron y forzaron su habilitación”, enfatizó Cox. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia ejecutoriada sobre un proceso penal contra Manfred Reyes Villa a raíz del proceso iniciado por la compra irregular de vehículos cuando fungía como gobernador de Cochabamba. Cox señaló que esa sentencia debe ejecutarse. “En estos momentos no corresponde que se pretenda alegar ni persecución política, ni se pretenda alegar intención alguna del MAS-IPSP de atentar contra la democracia, o alegar que se quiere desconocer el voto popular”, enfatizó. De acuerdo a un boletín institucional, el viceministro señaló que era previsible que existan dichas situaciones de riesgo ante la gestión municipal, porque desde su inicio se habilitó ilegalmente a un ciudadano que no cumplía con los requisitos, como la residencia de dos años en Bolivia, residencia en Cercado, además de no tener pliego de cargo ejecutoriado, así como no tener procesos penales ejecutoriados. “Estas son las consecuencias legales, sociales y políticas por forzar ilegalmente, con acciones irregulares, para lograr su habilitación en una contienda electoral, donde muchas autoridades demostraron pleno favoritismo, a costa de injerencias económicas para burlarse de regulaciones electorales específicas”, señaló. Cox aseveró que, con la finalidad de precautelar la seguridad interna del Estado y mantener el orden público, corresponde tener claridad sobre lo que está pasando en Cochabamba. “No es necesario que se generen movilizaciones de respaldo a una votación cuándo salió ganador un candidato que no cumple con la ley y que no quiere someterse a la ley, debe respetarse en estos momentos las determinaciones de instancias judiciales a las que todas y todos estamos sometidos, razón por la cual debe deponerse actitudes de confrontación o de búsqueda de violencia bajo pretextos forzados” , concluyó.