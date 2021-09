CC dice que la Ley Contra Legitimación de Ganancias Ilícitas es bomba atómica para la actividad comercial





17/09/2021

El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Carlos Alarcón, afirmó que la Ley Contra Legitimación de Ganancias Ilícitas aprobada este jueves es una "bomba atómica" para todos los sectores de actividad comercial y civil. En su cuenta de Facebook, Alarcón dijo que comparada con el artículo 205 del sistema del código penal que atentaba contra el derecho de los médicos, esta última ley es una bomba atómica para todos los sectores de actividad comercial y civil Añade que incluye como sujetos obligados a los comerciantes, vendedores de inmuebles y autos, colegios, hoteles, agencias de turismo, empresas constructoras, iglesias, asociaciones civiles y fundaciones, entre las más destacadas. Autoridades administrativas con súper poderes como la UIF y hasta sujetos privados pueden imponer graves sanciones administrativas, con garantía de indemnidad, y por cualquier monto involucrado en la transacción, dice Alarcón. Explica que esta ley será un instrumento de abuso de poder y extorsión contra los ciudadanos, y también le da súper poderes al Ministro de Justicia y al Procurador General del Estado, que actúan como fiscales y al fiscal le dan facultad de allanamientos de comercios y viviendas sin orden judicial, fiscales que actualmente son el brazo político y represor del gobierno. A esto se suma la remuneración económica del informante de la policía y de la fiscalía y la extinción de la acción penal para el colaborador eficaz. Todas estas autoridades UIF, fiscales, jueces penales y otros supervisores públicos y privados que impondrán sanciones penales y administrativas, son agentes subordinados del gobierno y de la represión autoritaria. Se puede resumir esta ley con el dicho: “ El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. La Ley fue aprobada por el MAS la madrugada de este jueves La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes en grande y detalle el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. “Tras más de 12 horas de tratamiento, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por mayoría absoluta, el proyecto de Ley N° 218/2020-2021, 'Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales'”, informó la Cámara de Diputados en su página de Facebook. La propuesta normativa tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución, leyes, tratados y convenciones internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. “Para información de la población, esta ley ordena, purifica, unifica y estandariza las competencias que tiene la Unidad de Investigaciones Financieras a nivel internacional”, aseguró el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Yujra.