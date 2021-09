CNI pondera crecimiento económico y reducción del desempleo en Bolivia





17/09/2021 - 11:26:04

ABI.- El informe “Monitor Económico” de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) destaca el crecimiento que presentó la economía nacional en el primer semestre de este año, así como la inflación moderada, reducción del desempleo y el superávit comercial. El documento detalla que, a junio de 2021, el Índice General de Actividad Económica (IGAE) señala un crecimiento de la economía nacional de 8,7%, impulsado por el sector externo y la inversión pública. “La inflación acumulada a agosto de 2021 llegó a 0,97%, cuando en similar periodo de 2020 alcanzó a 1,47%. La contracción de la demanda en el mercado interno se refleja en el bajo nivel de la inflación”, menciona el informe. Por otro lado, apunta que la inversión pública programada aumentó de $us 4.011 millones a $us 4.040 millones, producto de la modificación en el Proyecto de Ley 254/2020-2021 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por el cual el Gobierno nacional busca motorizar la economía a través de una mayor inversión pública. Al mes de julio de 2021 se registró un superávit comercial de $us 1.036 millones, mayor al déficit comercial de julio de 2020, que fue de menos $us 34 millones. “El incremento en los precios de los commodities en el mercado internacional y una subida en el volumen exportado generó un superávit en la balanza comercial”, pondera la CNI. Respecto a las Reservas Internacionales Netas (RIN), hace mención que entre el 31 de diciembre de 2020 y julio de 2021 bajaron a $us 533 millones, que representa una caída de -10%. “Las RIN se sitúan en 4.746 millones de dólares a julio de 2021. La baja posición superavitaria de balanza comercial en los primeros meses de 2021 generó un descenso en las RIN; sin embargo, se advierte un superávit comercial creciente en los últimos meses que contribuyeron a estabilizar el valor de las RIN”, indica. Mientras que los depósitos en el sistema financiero entre fines de 2020 y julio de 2021 subieron un 1%, es decir aumentaron $us 302 millones y los créditos descendieron en -0,1%. Al mes de julio de 2021, los depósitos se ubicaron en $us 29.386 millones y los créditos en $us 27.933 millones, según refleja el documento. El desempleo a julio de 2021 descendió a 6,4% respecto a junio de 2020 que fue de 9,02%. La baja general del desempleo refleja el descenso en el empleo formal y un mayor ascenso en el empleo informal. Por último, la CNI menciona que entre enero y julio de 2021 se registraron 11.503 empresas, mientras que se canceló el registro de matrícula de comercio de 4.079 firmas en Fundempresa, quedando como resultado una base de 344.244 empresas. “La base empresarial creció 2,2% en siete meses”.