Así serían las caras de 3 momias egipcias reconstruidas a partir de su ADN de 2.000 años





17/09/2021 - 10:56:03

RT.- La compañía Parabon Nanolabs, especializada en el fenotipado de ADN, ha mostrado el martes por primera vez las caras reconstruidas de tres antiguos egipcios que habitaban en la comunidad de Abusir el Meleq, en la ribera occidental del Nilo, hace más de 2.000 años. El trabajo se realizó a partir de las muestras de ADN de las momias, procesadas por los científicos del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana y la Universidad de Tubinga (Alemania). La antigüedad de las muestras oscila entre 2.023 y 2.797 años. Los egipcios cuyos rostros 'cobraron vida' se conocen como JK2134, que vivió entre 776 y 569 a. C., JK2888 (97-2 a. C.) y JK2911 (769-560 a. C.), y la compañía cree que es la primera vez que se realiza un fenotipado completo del ADN humano de esta edad. Gracias a las tecnologías de punta y el minucioso trabajo del artista forense, se pudo recrear la pigmentación de la piel a partir de las predicciones e incluso estimar su edad aproximada, que sería de 25 años. Los especialistas creen que los antepasados de ese trío se asemejaban más a los actuales habitantes del Mediterráneo y Oriente Medio que a los egipcios de hoy. Sostienen que tenían la piel de color marrón claro, los ojos y el pelo oscuro y no tenían pecas. "Estos resultados son altamente coherentes con las conclusiones de Schuenemann y otros de que 'los antiguos egipcios compartían más ascendencia con los habitantes de Oriente Próximo que con los egipcios actuales, que recibieron una mezcla subsahariana adicional en épocas más recientes' y que tenían un alelo para la piel más clara", señalaron desde Parabon Nanolab.