Cámara de Diputados aprueba proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo





17/09/2021 - 09:08:10

ABI.- La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes en grande y detalle el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. “Tras más de 12 horas de tratamiento, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada por mayoría absoluta, el proyecto de Ley N° 218/2020-2021, 'Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales'”, informó la Cámara de Diputados en su página de Facebook. “Evidentemente, acabamos de aprobar en grande y en detalle la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Son en realidad más de 15 horas que hemos estado debatiendo, bastante amplio el contenido de la ley”, aseguró el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Yujra. La propuesta normativa tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución, leyes, tratados y convenciones internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. “Para información de la población, esta ley ordena, purifica, unifica y estandariza las competencias que tiene la Unidad de Investigaciones Financieras a nivel internacional”, dijo el legislador.