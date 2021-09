Pandemia: Suspenden el Festival de Viña por segundo año consecutivo





17/09/2021 - 08:03:39

La Tercera.- Viña no tendrá Festival por segundo año consecutivo. Así se resolvió en una reunión del Concejo Municipal de la Ciudad Jardín, donde se votó que el espectáculo no se organizará en su edición de 2022, debido a las condiciones sanitarias que sigue imponiendo el Covid-19, con aforos reducidos y la incertidumbre ante la real posibilidad de que puedan venir artistas foráneos y sus equipos en el verano próximo. La determinación se adoptó luego de que los dos canales organizadores, TVN y Canal 13, expusieran ante el concejo que la cita para el próximo año nuevamente es “inviable”, debido a que no se puede llevar a cabo según las reglas y puntos acordados en la concesión sellada a partir de 2019. En lo concreto, no se puede materializar el Festival tal como se ha concebido todos los años, con la extensión, la capacidad de público y el número de artistas correspondientes. O sea, seis noches y con 20 mil personas por velada. El año pasado también se acordó no realizar el evento en su edición de 2021, debido al mismo motivo, las condiciones sanitarias detonadas por la pandemia del Covid-19 y la coyuntura financiera en que se encontraban ambos canales organizadores. El punto que debió resolverse hoy es la prolongación de la concesión de las televisoras y el municipio; en un principio se extendía por cuatro años e iba de 2019 a 2022. Con la suspensión del año pasado, se movió hasta 2023. Ahora TVN, Canal 13 y la municipalidad acordaron renovar el trato hasta 2024, cumpliendo los cuatro años establecidos. Ambas firmas también se comprometieron a realizar actividades y emisiones que promuevan el turismo en la ciudad durante febrero próximo. En el encuentro, los concejales también apelaron a que la instancia se cancelara, pero pidieron a cambio que se publicitara las bondades turísticas de la ciudad y no se perdiera el foco estival que cada año estimula fuertemente durante esa etapa el comercio del lugar. Ambas partes también aseguraron que no se deseaba judicializar esta instancia ni llevar a tribunales el vacío que deja la no realización del espectáculo. ¿El objetivo? No dañar la marca ni precipitar un conflicto que pueda perjudicar la historia y tradición del evento a nivel internacional. “Esta decisión conjunta obedece al impedimento que provocan las condiciones sanitarias actuales derivadas de la pandemia, que imposibilitan la realización de un evento masivo de estas características bajo los términos que establece la actual concesión adjudicada”, informaron las dos señales en un comunicado, confirmando que seguirán organizando las versiones de 2023 y 2024.