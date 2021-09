Alistan pedido de informe oral para Camacho por baja vacunación en provincias cruceñas





16/09/2021 - 21:15:55

ABI.- El diputado Ányelo Céspedes (MAS) señaló este jueves que se prepara una Petición de Informe Oral (PIO) para el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien hasta la fecha no respondió al Pedido de Informe Escrito (PIE) sobre el alcance de la vacunación en las provincias cruceñas. “Lamentamos que hasta el momento el señor Luis Fernando Camacho, gobernador incapaz por Santa Cruz, no nos está dando respuesta. Hemos visto que solo el 20 por ciento, en 21 municipios de 18 a 39 años, han sido vacunados, esa es la inoperancia, la incapacidad que tiene la Gobernación de Santa Cruz; si él no responde por escrito, con seguridad que lo vamos a traer y le haremos una Petición de Informe Oral, como corresponde”, manifestó. Recordó que el plazo para que responda al informe escrito solicitado por el Legislativo, fenece esta semana por lo que, según establece el reglamento, se lo convocará para que preste un informe oral en la ciudad de La Paz. “En esta semana justamente se vence el plazo que establece el reglamento, lo que pasa es que ellos no creen en la Constitución y en las atribuciones que tiene el Legislativo, pero le aseguro que cuando le llegue el pedido de informe oral y los asesores le digan que efectivamente tiene que asistir a la Asamblea Legislativa él (Fernando Camacho) se dará cuenta y lo tendremos acá”, mencionó. Denunció que hasta la fecha hay un trabajo negligente de la gobernación a cargo de Camacho respecto a la vacunación contra el COVID-19, principalmente en las provincias cruceñas. “Para nosotros no es solo una incapacidad del gobernador, sino de sus propios secretarios, nos hemos dado cuenta que Santa Cruz no se merece un gobernador como Luis Fernando Camacho, que no lo vemos entregando obras, que no lo vemos en los incendios, que solo lo vemos en las redes sociales, respaldando a empresarios”, señaló.