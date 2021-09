¿Más cerca de la extradición?: España reafirma negativa de asilo para El Pollo Carvajal





16/09/2021 - 20:40:12

VOA.- Después que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional suspendió temporalmente la extradición de Hugo "El Pollo" Carvajal a Estados Unidos por estar a la espera de la petición de asilo, el Ministerio del Interior envió al exjefe de inteligencia la resolución firmada en 2019, informaron a la Voz de América fuentes del Ministerio del Interior de España. Interior indicó a la VOA que una vez sea notificado, se informará a la Audiencia Nacional. Y aunque las fuentes no concretan si el proceso ha finalizado o no, afirman que se resolverá “en un plazo muy breve”. El exgeneral venezolano presentó la solicitud de protección internacional en junio de 2019 desde el centro penitenciario de Estremera, en Madrid, donde se encontraba detenido a petición de Estados Unidos. Carvajal fue puesto en libertad cuando la sala de la Audiencia Nacional rechazó la solicitud de extradición, una decisión que más tarde fue revocada/invalidada por un recurso de la fiscalía. El Ministerio afirma que la solicitud de asilo de Carvajal fue negada el 23 de septiembre de 2019, y aunque la resolución firmada se envió al centro penitenciario que constaba en su expediente, el chavista no se encontraba en prisión, por lo que la notificación no se pudo llevar a cabo. Carvajal se encuentra en prisión desde la semana pasada, cuando fue detenido en un domicilio de la calle Torrelaguna, en Madrid, tras fugarse después de conocer que la Audiencia Nacional había admitido su extradición a EE. UU. El exfuncionario es reclamado internacionalmente por Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y de armas. Fue arrestado en España en el año 2019, y en 2020, el Consejo de Ministros aprobó la entrega a las autoridades estadounidenses, aunque en ese momento el exgeneral ya se encontraba en paradero desconocido.